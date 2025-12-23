Haberler

Polatlı'da içme suyu aranırken termal kaynak bulundu

Polatlı'da içme suyu aranırken termal kaynak bulundu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara'nın Polatlı ilçesinde yapılan sondaj çalışmaları sonucunda 291 metre derinlikte 40 derece sıcaklığında artezyen su kaynağı keşfedildi. Mahalle muhtarı, bu kaynağın termal tesis için değerlendirilmesi gerektiğini ve bölgenin ekonomik olarak canlanacağını belirtti.

Ankara'nın Polatlı ilçesinde 291 metre derinlikte ulaşılan yaklaşık 40 derece sıcaklıktaki artezyen suyun termal tesis için kullanılması bekleniyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından (ASKİ), Sabanca Mahallesine içme suyu ararken yaklaşık 40 derece sıcaklığında termal kaynak buldu.

Mahalle muhtarı Faik Can, içme suyu ararken bulunan doğal kaynağın değerlendirilmesi için çağrı yaptı.

Can, sondaj çalışmalarının 9 gün sürdüğünü ve süreci başından sonuna kadar takip ettiğini söyledi.

Çalışmalarda farklı derinliklerde hem soğuk hem de sıcak su damarlarına rastlandığını aktaran Can, "İlk 15 metrede suya ulaşıldı. Ardından 100, 200 ve 291 metrelerde yeniden su çıktı. 200 ve 291 metrede çıkan suyun sıcak olduğu ifade edildi. Diğer damarlar soğuk su. Bu sular ayrıştırıldığı takdirde sıcaklığın 50 derecenin üzerine çıkma ihtimali var." dedi.

Mahallenin, Polatlı'ya 27, Haymana'ya 25 kilometre uzaklıkta olduğunu, artezyen suyunun yaklaşık iki aydır kendiliğinden aktığını dile getiren Can, termal potansiyelin değerlendirilmesi halinde bölgenin ekonomik ve sosyal açıdan canlanacağını kaydetti.

Bu konuda destek beklediklerini anlatan Can, "Buraya yapılacak bir termal tesisle gençleri yeniden mahallemize çekebiliriz. Şu anda göç veriyoruz. Yatırım olursa insanlar geri döner." diye konuştu.

Kaynak: AA / Ali Tuna - Güncel
Karadağ, Türkiye için iptal ettiği vizesiz seyahat hakkını yeniden başlattı

Türkiye'ye vize zorunluluğu getiren ülkeden geri adım
Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan Umut Evirgen için karar verildi

Gözaltına alınan ünlü yapımcı için karar verildi
Asgari ücrette 3. toplantı bugün: İşte masadaki en güçlü rakam

3. toplantı bugün! İşte asgari ücret için masadaki en güçlü rakam
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Murat Övüç cezaevinden mektup yolladı! Tek bir isteği var: Dikkat çeken Özgür Özel detayı

Murat Övüç cezaevinden mektup yolladı! Tek bir isteği var...
Ölüm riski var: Ticaret Bakanlığı 2 ürünün satışını yasakladı

Ölüm riski var: Ticaret Bakanlığı 2 ürünün satışını yasakladı
Akasya Durağı'nın Safiye'si yıllar sonra ortaya çıktı! Son hali konuşuluyor

'Safiye' yıllar sonra ortaya çıktı! Son hali ve değişimi konuşuluyor
Babacan'dan vahim uyuşturucu sözleri: Ben bizzat şahit oldum, inanılır gibi değil

Babacan'dan vahim sözler: Ben bizzat şahit oldum, inanılır gibi değil
Murat Övüç cezaevinden mektup yolladı! Tek bir isteği var: Dikkat çeken Özgür Özel detayı

Murat Övüç cezaevinden mektup yolladı! Tek bir isteği var...
Sadettin Saran'ın bekçisi serbest bırakıldı! İşte son günlerin en çok konuşulan villası

Saran'ın bekçisi serbest bırakıldı! İşte çok konuşulan o villa
Öldürülen futbolcunun cenazesine katılan kadın, silahlı kişiler tarafından öldürüldü

Öldürülen futbolcunun cenazesine katılan kadın öldürüldü