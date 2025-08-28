Pingtan Uluslararası Bisiklet Yarışı Başlıyor

FUZHOU, 28 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in güneydoğusundaki Fujian eyaletinin Pingtan adasında pazar günü düzenlenecek olan Pingtan Uluslararası Bisiklet Yarışı'na 16 ülke ve bölgeden yaklaşık 2.200 bisikletçi katılacak.

Organizasyon komitesinin çarşamba günü verdiği bilgilere göre 2014 yılında başlatılan yarış, geleneksel düz yol ve dairesel etap formatlarının dışına çıkarak 87 kilometrelik bir ada pistinde gerçekleştiriliyor. Manzarasının güzelliğiyle ünlü Kuzey Ekolojik Koridoru boyunca zorlu bir tırmanış bölümü içeren yeni rota, bisikletçilerin dayanıklılık ve becerilerini test ederken, izleyicilere nefes kesici manzaralar sunuyor.

Yarışın 10. yıldönümü dolayısıyla parkur ve hizmetleri yenilediklerini kaydeden organizatörler, Pingtan'ın ada manzaralarını ve bisiklet kültürünü dünyaya tanıtmayı hedeflediklerini belirtti.