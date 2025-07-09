Pınarhisar'da Yüzme Kursu Açılıyor

Pınarhisar Kaymakamı Enver Özderin, Belediye Başkanı İhsan Talay'ı ziyaret etti.

Özderin, ziyarette, belediye çalışmaları hakkında Talay'dan bilgi aldı.

Devam eden ve tamamlanan projeleri değerlendiren Özderin, belediye personeline çalışmalarında kolaylık diledi.

Talay da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Yüzme kursu açılacak

Pınarhisar Belediyesince yüzme kursu açılacak.

Belediye Başkanı İhsan Talay, yaptığı yazılı açıklamada, çocukların yaz tatillerini en iyi şekilde değerlendirmesi için etkinlikler düzenlediklerini belirtti.

Millet bahçesi yüzme havuzunda gerçekleştirilecek kurs kayıtlarının başladığını aktaran Talay, çocukların kurs sayesinde hem eğleneceğini, hem de eğitmenler eşliğinde yüzme öğreneceğini kaydetti.

Kayıtların belediye kültür merkezinde alındığını ifade eden Talay, 6-13 yaş aralığındaki çocukların kursa katılabileceğini bildirdi.