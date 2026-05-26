Brent petrol 98 dolara geriledi, İran-ABD görüşmeleri umut verdi

Brent petrol varil fiyatı yüzde 4,8 düşüşle 98,57 dolara geriledi. İran ve ABD arasında savaşı sona erdirme görüşmeleri petrol fiyatlarını aşağı çekti. Analistler, Hürmüz Boğazı'ndan petrol akışının normale dönmesinin aylar sürebileceğini belirtiyor.

Brent ham petrol vadeli kontratları TSİ 18.19 itibarıyla yüzde 4,8 düşüşle varil başına 98,57 dolara gerilerken, ABD Batı Teksas türü ham petrol vadeli kontratları yüzde 5 düşüşle 91,75 dolara indi. Her iki kontrat da 7 Mayıs'tan bu yana en düşük seviyelerinde işlem gördü.

Reuters'ın haberine göre, İran'ın başmüzakerecisi ve dışişleri bakanı, savaşı sona erdirmek için ABD ile olası bir anlaşmayı görüşmek üzere Katar Başbakanı ile Doha'da bir araya geldi. Taraflar, savaşı durduracak ve müzakerecilere 60 gün tanıyacak bir mutabakat zaptında ilerleme kaydedildiğini söyledi.

Price Futures Group analisti Phil Flynn, 'Henüz tamamlanmış bir anlaşma olmasa da Hürmüz Boğazı üzerinden yeniden petrol akışının başlayabileceğine dair bir umut oluşmuş durumda' dedi. ABD Başkanı Donald Trump, görüşmelerin 'iyi gittiğini' ancak başarısız olması halinde yeni saldırılar olabileceği uyarısında bulundu.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, İran'ın savaşın sona erdirilmesini müzakere ettiğini, nükleer konuların şu aşamada görüşülmediğini söyledi. Analistler, barış anlaşması olsa bile boğazdaki petrol akışının normale dönmesinin aylar sürebileceğini belirtiyor.

