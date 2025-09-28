Petlas 2025 Türkiye Off-Road Şampiyonası Vezirköprü'de Gerçekleşti

Petlas 2025 Türkiye Off-Road Şampiyonası 4. Ayak Vezirköprü Yarışı, Samsun Otomobil Spor Kulübü (SAMOSK) tarafından gerçekleştirildi.

6 ayaktan oluşan ve 3 gün süren organizasyonun ilk gününde pilotlar ve araçlar tanıtıldı. İkinci gün Burhan Turan Mukavemet (Orman) Etabı koşulurken, son gün ise İncesu mevkiinde seyirci özel etabı gerçekleştirildi.

23 araç ve 46 sporcunun katıldığı ve Vezirsuyu Tabiat Parkı bölgesinde toprak zeminli 11 kilometrelik alanda gerçekleşen şampiyonada, sporcular hünerlerini sergiledi.

Vezirköprü Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen ödül töreninde ise başarılı sporcular ödüllerini, Vezirköprü Kaymakamı Özgür Kaya, Vezirköprü Belediye BaşkanıMurat Gül Gençlik ve Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Derici'nin elinden aldı.