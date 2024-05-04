Üye Girişi
Haberler

Pervari Kaymakamlığı, sahte Pervari balına karşı denetim yapıyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Pervari Kaymakamlığı, Pervari balı adı altında piyasada satışa sunulan sahte bala karşı denetimlerini sıklaştırıyor. Tescilli balın adını kullanarak farklı ürün sattığı şirketlere ihtarname gönderen Kaymakamlık, Pervari balının değerinin korunmasına yönelik adımlar atıyor.

Pervari Kaymakamlığı, "Pervari balı" adı altında piyasaya sunulan sahte bala karşı denetim yapıyor.

Pervari Kaymakamı Ahmet Gülderen'in talimatıyla Türk Patent ve Marka Kurumunca 21 yıl önce coğrafi işaretle tescillenen "Pervari balı"nın değerinin korunmasına yönelik adımlar atılıyor.

İlçede 448 üretici tarafından 100 bin 250 kovanda üretilen Pervari balı adı altında piyasada satışa sunulan sahte bala karşı denetim yapan Kaymakamlık, tescilli balın adını kullanarak farklı ürün sattığı şirketlere ihtarname gönderdi.

İlçenin önemli geçim kaynağı olan balın korunmasına yönelik denetimlerin sıklaştırılacağı öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

Kaymakamlık Ekonomi Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

6 Mayıs Pazartesi 2024 Günlük Burç Yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! 6 Mayıs burç yorumları nedir? Real Madrid şampiyon mu oldu? 2024 İspanya La Liga şampiyonu kim oldu? Samsunspor Trabzonspor maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Samsunspor TS maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Manchester City Wolverhampton maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) M.City Wolverhampton maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Samsunspor Trabzonspor maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Samsunspor TS maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Gönül Dağı CANLI izle! TRT 1 Gönül Dağı 137. yeni bölüm full HD canlı yayın izle! Benzine ve motorine indirim gelecek! SON DAKİKA! Akaryakıta indirim var mı, ne zaman? Hull City play-off'a kaldı mı, kaçıncı oldu? Hull City Premier Lig'e çıkar mı? Zaniola Galatasaray'a dönecek mi? Aston Villa Zaniola'nın bonservisini aldı mı, alacak mı? Samsunspor Trabzonspor maçı CANLI izle! 4 Mayıs Samsunspor TS maçı canlı yayın nereden ve nasıl izlenir? Kayserispor Fatih Karagümrük maçı CANLI izle! 4 Mayıs Kayserispor F.Karagümrük maçı canlı yayın nereden ve nasıl izlenir? Real Madrid Cadiz maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Real Madrid Cadiz maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Real Madrid Cadiz maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! R.Madrid Cadiz maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Real Madrid Cadiz maçı CANLI izle! 4 Mayıs R.Madrid Cadiz maçı canlı yayın nereden ve nasıl izlenir? 4-5 Mayıs Akaryakıt Fiyatları: Benzine ve motorine indirim veya zam var mı?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title