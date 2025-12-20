Pentagon, 2025 mali yılı için "temiz denetim görüşü" alamadı

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), 2025 mali yılına ilişkin denetimde bakanlığın "temiz bir mali denetim görüşü" alamadığını, bu hedefe ulaşmak için reform çalışmalarının hızlandırılacağını belirtti.

Pentagon üst düzey yetkilisi Jules W. Hurst, denetime ilişkin yayınlanan raporda görüşlerini dile getirdi.

Hurst, denetim sürecinde ilerleme kaydedildiğini ancak mevcut çabaların "temiz bir denetim görüşü" elde etmek için yeterli olmadığını belirterek, mali yönetimde uzun süredir devam eden sorunların giderilmesi amacıyla yeni bir strateji ve yaklaşım benimseneceğini ifade etti.

Bakanlığın hedefinin 2028 mali yılına kadar temiz bir mali denetim görüşü almak olduğunu vurgulayan Hurst, "Mali yönetim hedeflerimize ulaşmanın, Bakanlığın tamamında işbirliğine dayalı bir çaba gerektirdiğinin farkındayız. Ortak hedeflerimize ulaşmak için Kongre, federal ve sektör ortaklarımız ve askeri ve sivil personelimizle yakın işbirliği içinde çalışmaya kararlıyız." ifadelerini kullandı.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth de söz konusu raporda kendi görüşlerini dile getirdi.

Hegseth, "Bakanlık, on yıllarca süren savaşı, Amerika'nın savunma sanayisi altyapısının ihmalini ve hızla artan ulusal borcu kontrolsüz harcamalarla çözemez. Bu zorlukların büyüklüğü ve aciliyeti, net önceliklendirme ve sağlam stratejik seçimler gerektirmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

2025 mali yılı denetiminin "daha fazla şeffaflık ve hesap verebilirlik" sunduğunu dile getiren Hegseth, "Denetim sonuçlarını açıkça paylaşmaya ve bunları sürekli iyileştirme için bir rehber olarak kullanmaya kararlıyız." ifadesini kullandı.