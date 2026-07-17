Kırklareli'nde çıkan anız yangınında 80 dekar tarım arazisi zarar gördü
Kırklareli'nin Pehlivanköy ilçesine bağlı Kuştepe köyünde hasat edilen tarım arazisinde çıkan anız yangını itfaiye, orman işletme, jandarma, AFAD ve sağlık ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında 80 dekar tarım arazisi zarar gördü.
Kırklareli'nin Pehlivanköy ilçesinde çıkan anız yangını söndürüldü.
İlçeye bağlı Kuştepe köyünde hasat edilen tarım arazisinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, orman işletme, jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında 80 dekar tarım arazisi zarar gördü.
Kaynak: AA / Özgün Tiran