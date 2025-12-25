Haberler

Pegasus 8 uçağın maliyetinin finansal kiralama yöntemiyle sağlanacağını duyurdu

Pegasus Havayolları, 2026 yılı sonuna kadar teslim alınacak 8 adet Airbus A321neo tipindeki uçağın finansmanının finansal kiralama yöntemiyle sağlanacağını açıkladı. Şirket, uçaklar için finansman koşulları hakkında bilgi verecek.

PEGASUS Havayolları, 2026 yılı sonuna kadar teslim alınacak 8 adet ' Airbus A321neo' tipi uçağın maliyetinin finansal kiralama yöntemiyle sağlanmasına karar verildiğini duyurdu.

Konuya ilişkin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirimde bulunan Pegasus Havayolları, "Yönetim Kurulumuz tarafından 2012 Airbus Siparişi kapsamında 2026 yıl sonuna kadar teslime konu 8 adet Airbus A321neo uçağın finansmanının finansal kiralama yöntemiyle sağlanmasına karar verilmiştir. Finansmana konu uçaklar için finansman yöntem ve koşulları ve finansman sağlanacak kurumlar, uçakların tamamı için veya bir veya birkaç uçaklık kısımları için teklif toplama ve değerlendirme yöntemiyle Şirket yönetimi tarafından belirlenecek ve finansman ile ilgili gelişmeler Şirketin Finansal Raporlarında finansal araçlar / finansal kiralama borçları bölümünde yatırımcılarımızın bilgisine sunulacaktır. 2012 Airbus Siparişi Şirketimizin 2012 yılında vermiş olduğu ve 2017 yılında opsiyon konusu uçakları kesin siparişe çevirmiş olduğu 42 adet A320neo ve 58 adet A321neo tipi uçaktan oluşan 100 uçaklık Airbus Siparişini ifade etmektedir. Belirtilen sayılara ek olarak, 2021, 2022 ve 2023 yıllarında ilave 50 adet A321neo tipi uçak siparişi 2012 Airbus Siparişi kapsamına alınmıştır" ifadeleri kullanıldı.

