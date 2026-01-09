Pegasus Hava Yolları bugün İran'a yapacağı seferleri iptal etti
Pegasus Hava Yolları, bölgesel gelişmeler sebebiyle İran'ın çeşitli kentlerine yapmayı planladığı seferlerini iptal etti.
Pegasus Hava Yolları, bölgesel gelişmeler nedeniyle bugün İran'ın çeşitli kentlerine icra etmeyi planladığı seferlerini yapmayacak.
Alınan bilgiye göre, şirket, İran'a bugün yapacağı seferlerini iptal etti.
Yarın yapılacak seferlerin durumuna ilişkin ise şirketten herhangi bir açıklama yapılmadı.
Kaynak: AA / Kenan Irtak - Güncel