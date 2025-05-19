Pazaryolu'nda 19 Mayıs Kutlamaları Renkli Görüntülerle Gerçekleşti

Pazaryolu'nda 19 Mayıs Kutlamaları Renkli Görüntülerle Gerçekleşti
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Erzurum'un Pazaryolu ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlandı. Eğitimcilerin ve öğrencilerin düzenlediği programda koro gösterisi ve tiyatro sahnelenerek bayram coşkusu yaşandı.

Erzurum'un Pazaryolu ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı.

Hasan Basri Demirbağ Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde düzenlenen program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Daha sonra öğrenciler, Coğrafya Öğretmeni Nilay Sayar'ın öncülüğünde koro gösterisi gerçekleştirdi.

Program öğrencilerin Bandırma Vapuru maketi ile gerçekleştirdikleri tiyatro gösterisi ile sona erdi.

Programa öğretmenler, öğrenciler ve aileler katıldı.

Kaynak: AA / Yunus Hocaoğlu - Güncel
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