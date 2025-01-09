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Bazı sebzelerin satışına kilo sınırlaması getirildi

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Ticaret Bakanlığı, patates, kuru soğan ve tatlı patateslerin ambalaj standartlarını değiştirdi. Yeni tebliğe göre, bu ürünlerin ambalajları en fazla 30 kilogram olacak ve düzenleme 1 Ocak 2026'da yürürlüğe girecek.

Patates, kuru soğan ve tatlı patateslerin ambalajlama standartlarında değişiklik yapıldı. Ticaret Bakanlığınca hazırlanan "Sebze ve Meyvelerin Toptan ve Perakende Ticaretinde Uyulması Gereken Standartlar Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlandı.

EN FAZLA 30 KİLOGRAM OLABİLECEK

Bu kapsamda toptan ve perakende ticarette patates, kuru soğan ve tatlı patates için file, jüt çuval, torba, kasa veya kutu şeklindeki ambalajlar en fazla 30 kilogram olabilecek.

ÇUVALLAR 50 KİLO OLABİLİYORDU

Bu ürünlerin ambalajları daha önce en fazla 50 kilogram olabiliyordu. Tebliğ, 1 Ocak 2026'da yürürlüğe girecek.

Bazı sebzelerin satışına kilo sınırlaması getirildi
Kaynak: AA / Mert Davut - Güncel
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Yorumlar (16)

Haber YorumlarıMASUMANE3438:

ugraştiklari şeye bak ne olacak fiyat düşük mü gözükecek

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Haber YorumlarıZiro Latife:

Ne yapacaklarını şaşırdılar tırıvırı işlerle ekonomi hamleleri boşa, fren boşalık

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Haber Yorumlarıyasin yaşaran:

aman ne tedbir ne tedbir yaz gelince çiftçi 30 kg ile uğraşamaz

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Haber YorumlarıLutfi Turan:

Bu taşıyan indirip bindiren işçilere kolaylık tır Doğru bir uygulama dur ISG gereği

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Haber YorumlarıHasan Turk:

Mansetlerde ummet ucuyor gercekler ulkede sogan yok.

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Haber YorumlarıGüray Dilli:

Önceleri patatesi , soğanı babam çuvalla alır getirirdi , düştüğümüz hale bak. Yakında onları da ithal edersek şaşırmam

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Haber YorumlarıHakan Arslanoglu:

Fırsatçılık yapıp haksız yere zam yapanlar o kazandığınız paraları Allah sizlere yedirmesin inşallah.

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Haber Yorumlarıgökhan yıldırım:

Vaybe demek tarim bakanliği varmiş,kimi ne kadar ilgilendiriyorsa artik...

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Haber YorumlarıArif İnanç:

Çuvalla satılan ürünlerden size ne. Haklisiniz urunkerbeziliyor diye açıklama yapabilirsiniz. Ancak siz öncelikle 125gr. suçun.225 gram kadar. 982gr peynir gibi sitelerin gramaj8nibayaarlayiniz.

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Haber YorumlarıHurray Can:

Doğru uygulama olmuş 50 Kg çuval taşıması zor işçiye yük

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