(ANKARA) - Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Türk sporcuların 3 Eylül dereceleri belli oldu. Milli para atlet Aysel Önder, kadınlar T20 400m finalinde 55.23'lük derecesiyle ikinci oldu. Para masa tenisinde Ebru Acer, yarı finale yükseldi. Goalball Kadın Milli Takımı da adını yarı finale yazdırdı.

Türk sporcuların Paris 2024 Paralimpik Oyunları 3 Eylül sonuçları şöyle;

Paralimpik Oyunları'nda milli para atlet Mikail Al, erkekler T13 1500m finalinde 3: 55.34'lük derecesiyle oyunlar 8'incisi oldu.

Paralimpik Oyunları'nda para yüzme kadınlar S5 50m sırtüstü finalinde mücadele eden Sümeyye Boyacı 43.30'luk derecesiyle 4, Sevilay Öztürk ise 44.19'luk derecesiyle 7. sırayı aldı.

Paralimpik Oyunları'nda para okçu Yağmur Şengül, kadınlar klasik yay son 32 turunda Küba'dan Leydis Posada Canizares'i 6-0 yenerek son 16 turuna yükseldi. Şengül, kadınlar klasik yay son 16 turunda Hindistan'dan Pooja Jatyan'a 6-0 mağlup olarak oyunlara veda etti.

Paralimpik Oyunları'nda para atlet Büşra Nur Tırıklı, kadınlar F11 disk atma finalinde 26.08m'lik atışıyla 8'incisi oldu.

Paralimpik Oyunları'nda para masa tenisinde Ali Öztürk, tek erkekler MS5 yarı finalinde Norveç'ten Tommy Urhaug'a mağlup olarak oyunları bronz madalya ile tamamladı.

Paralimpik Oyunları'nda para okçu Merve Nur Eroğlu, kadınlar klasik yay son 16 turunda Polonya'dan Milena Olszewska'ya 6-0 mağlup olarak oyunlara veda etti.

Paris 2024 Paralimpik Oyunları tekerlekli sandalye tenis quad kategorisinde Ahmet Kaplan, yarı finalde Hollanda'dan Niels Vink'e 2-0 mağlup oldu.

Paralimpik Oyunları'nda para atlet Muhammet Atıcı, erkekler F20 gülle atma finalinde 16.09m'lik kariyer en iyi derecesiyle oyunlar 5'incisi oldu.

Milli para atlet Aysel Önder, kadınlar T20 400m finalinde 55.23'lük derecesiyle Paris 2024 Paralimpik Oyunları İkincisi oldu.

Paralimpik Oyunları para masa tenisinde Ebru Acer, WS11 çeyrek finalinde ev sahibi Fransa'dan Lea Ferney'i 3-1 yenerek yarı finale yükseldi ve madalyayı garantiledi.

Paralimpik Oyunları'nda Goalball Kadın Milli Takımı, çeyrek final karşılaşmasında Güney Kore'yi 6-3 yenerek adını yarı finale yazdırdı.

Paralimpik Oyunları'nda B1 Futbol Takımı, A grubunda oynadığı son maçta ev sahibi Fransa'ya 2-0 mağlup oldu.