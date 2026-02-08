Haberler

Soğuk hava deposunda çıkan yangın söndürüldü

Güncelleme:
Sakarya'nın Pamukova ilçesinde bir soğuk hava deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Olayda hasar meydana gelirken, yangının elektrik kontağından çıktığı düşünüldü.

SAKARYA'nın Pamukova ilçesinde soğuk hava deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, saat 17.30 sıralarında Şeyhvarmaz Mahallesinde Ali Aslan'a ait soğuk hava deposunda çıktı. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın kısa sürede büyürken, ihbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri ekipleri sevk edildi. Alevler soğuk hava deposunu sararken, itfaiye görevlileri yangına müdahale etti. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, soğuk hava deposunda hasar oluştu.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

