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Sakarya'daki Çilekli Mahallesi, ziyaretçilerine tarladan çilek toplama imkanı sunuyor

Sakarya'daki Çilekli Mahallesi, ziyaretçilerine tarladan çilek toplama imkanı sunuyor
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Sakarya'nın Pamukova ilçesindeki Çilekli Mahallesi, ziyaretçilere tarladan çilek toplama deneyimi sunuyor. Haziran-kasım arası süren sezonda ailelerin geçim kaynağı olan çilek üretimi, sosyal medyanın etkisiyle bölgeye yoğun ilgi çekiyor.

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde çilek üretiminden adını alan Çilekli Mahallesi'ni ziyaret edenler, satın alacakları çilekleri tarladan toplama fırsatı buluyor.

Çilekli Mahallesi, yaz aylarında hem üretimi hem de doğayla iç içe sunduğu hasat deneyimiyle ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Mahallede neredeyse her aile çilek yetiştiriciliği yaparken, haziran-kasım aralığında devam eden hasat sezonunda tarlalar misafirlerini ağırlıyor.

Ziyaretçiler, istedikleri takdirde meyveyi sepetlerle kendileri topluyor, hasat esnasında diledikleri kadar çilek yiyor ve keyifli vakit geçiriyor. Misafirlere ayrıca çilek suyu da ikram ediliyor.

Çilek üretimi yapan Sezgin İzmir, AA muhabirine, 1960'lı yıllardan bu yana yerli çilek üretiminin yapıldığını ve sezonun 6 ay sürdüğünü söyledi.

İzmir, bölgede geçim kaynağının öncelikle çilek üretimiyle sağlandığını, 2000'li yıllardan bu yana da çilekçiliğin kültür haline geldiğini ifade etti.

Sosyal medyanın kullanımının yayılmasıyla bölgeye rağbet oluştuğuna değinen İzmir, "Sakarya ve çevre illerden çok sayıda insan geliyor. İsteyenler çileğini kendi topluyor, isteyen hazır alıyor. Genelde toplamayı tercih ediyorlar. Çilek yemek serbest, isteyen istediği kadar çileğini yiyor. Buradan güzel bir şekilde ayrılıyorlar, daha sonra eş dostlarıyla tekrar geliyorlar." diye konuştu.

Kaynak: AA / Şefik Furkan Barstuğan
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