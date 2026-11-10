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Palantir CEO'su Karp, veri kontrol eden şirketlerin düşünceyi etkileyebileceğini söyledi

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Palantir CEO'su Karp, verileri kontrol eden şirketlerin insanların düşüncelerini kontrol edebileceğini veya büyük ölçüde etkileyebileceğini söyledi. Karp, teknolojik ürünlerin düşünceleri ne ölçüde şekillendirdiğinin yeterince farkında olunmadığını belirtti.

ABD merkezli veri analizi ve yazılım şirketi Palantir'in Üst Yöneticisi ( Ceo ) Alexander Karp, verileri kontrol eden şirketlerin insanların düşüncelerini de kontrol edebileceğini ya da büyük ölçüde etkileyebileceğini belirtti.

Karp, ABD'li gazeteci Walter Isaacson'ın sunduğu programda konuştu.

Palantir CEO'su Karp, ticari şirketlerin ve hükümetlerin veri toplama faaliyetleri arasındaki ayrıma dikkati çekerek, ABD'lilerin devlet gözetiminden endişe duyduğunu ancak teknoloji şirketlerini hafife aldıklarını kaydetti.

İnsanların kullandıkları teknolojik ürünlerin düşüncelerini ne ölçüde şekillendirdiğinin yeterince farkında olmadığını belirten Karp, bu etkinin hafife alınmasının, kişisel verilerin gizliliğine ilişkin endişelerin öneminin tam olarak kavranmasını engellediğini dile getirdi.

Karp, "Eğer tüm verileri kontrol eden şirketler varsa, bunlar sizin ne düşüneceğinizi kontrol edecek ya da düşüncelerinizi büyük ölçüde etkileyecek." dedi.

Yapay zekanın iyi veya kötü amaçlarla kullanılabileceğine işaret eden Karp, bu teknolojinin en olumsuz kullanım alanlarından birinin "gözetim" olduğunu ifade etti.

Karp, yapay zeka destekli gözetim teknolojilerinin hem ticari alanda hem de hükümetler tarafından kullanılabileceğine değinerek, "Ayrıca bu teknolojilerin bazılarının kullanımına kısıtlama getirilmesinden kesinlikle yanayım." diye konuştu.

Nazizme verilen destekte antisemitizmin etkili olduğunu savundu

New York doğumlu bir Yahudi olan ve İsrail'e destek veren açıklamalarıyla bilinen Karp, Almanya'da bulunduğu dönemde Nazi geçmişi olan kişilerle "çok zaman geçirdiğini çünkü onları anlamak istediğini" belirterek, bu kişilerle görüşmek için kırsal bölgelere gittiğini anlattı.

Şehirlerde karşılaştığı kişilerin Hitler'den nefret ettiklerini söylediklerini aktaran Karp, kırsal kesimde ise insanların geçmişteki tutumları konusunda daha açık davrandıklarını ileri sürdü.

Karp, antisemitizmin Nazi hareketine verilen destekte etkili olduğunu düşündüğünü aktardı, öte yandan Hitler'in kişisel karizmasının ve vatanseverlik duygusunun istismar edilmesinin de bu harekette önemli rol oynadığını savundu.

Kapitalizmin diğer alternatif ideolojilerden "daha iyi olduğunu" öne süren Karp, bu düşüncenin kapitalizmin tüm sorunları çözdüğü iddiasından farklı olduğunu söyledi.

Yapay zeka maddi eşitsizliğe sebep olabilir

Karp, toplumda ele alınması gereken sınıfsal eşitsizliklerin bulunduğuna ve yapay zekanın bu farkı daha da genişleteceğine dikkati çekerek, diğer yandan yapay zekanın özellikle işçi sınıfı için daha fazla iş olanağı oluşturacağını iddia etti.

Hükümetin bazı meseleleri ele alış biçimini de eleştiren Karp, özellikle Kovid-19 sürecinin kötü yönetilmesinin hükümete yönelik güvensizliği artırdığını belirterek, toplumdaki ortak ulusal amaç duygusunun şimdiye kadar gördüğü en düşük seviyede olduğunu ileri sürdü.

Şirketinin mahremiyet haklarını ihlal etmediğini savundu

Karp, Palantir'in mahremiyet haklarını ihlal etmediğini savunarak, yasal yetki kapsamında yapılan gözetim ile yasal yetkinin bulunmadığı durumlarda yapılan gözetim arasında fark olduğunu vurguladı.

Silikon Vadisi'ni ulusal savunma ile işbirliğinden kaçınmakla eleştiren Karp, büyük dil modeli (LLM) şirketlerini ise izin almadan verileri kullanarak modellerini eğitmekle suçladı.

Karp, "Ancak vatandaşlara silah taşıma hakkı tanınmasının hayati önem taşıdığına inanıyorum. Zira bu konu genellikle meşru müdafaa olarak yeniden çerçeveleniyor ve ben de meşru müdafaayı destekliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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