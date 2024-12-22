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Palandöken Kayak Merkezi'nde Hafta Sonu Yoğunluğu

Palandöken Kayak Merkezi'nde Hafta Sonu Yoğunluğu
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Türkiye'nin önemli kış turizm noktalarından Palandöken Kayak Merkezi, hafta sonu tatillerinde yoğun bir misafir akınına uğradı. Aileler ve kayakseverler, kayak ve kızakla eğlenceli anlar yaşadı.

Türkiye'nin önemli kış turizm noktalarından Palandöken Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor.

Havalimanına 20, kent merkezine 4 kilometre uzaklığıyla misafirlerine kolay ulaşım imkanı sunan kayak merkezi, çok sayıda kayaksevere ev sahipliği yapıyor.

Hafta sonu tatilini Palandöken'de geçiren aileler çocuklarıyla kızağa bindi, yerli ve yabancı turistler kayak ile snowboard yaparak eğlenceli vakit geçirdi.

Betül Şimşek, AA muhabirine, Palandöken Kayak Merkezi'ne kayak yapmaya geldiğini ve çok eğlendiğini söyledi.

Kayak yaparak güzel vakit geçirdiklerini belirten Şimşek, "Burası çok güzel. Hava soğuk olmasına rağmen burada mükemmel şekilde vakit geçirebiliyoruz." dedi.

Kaynak: AA / Faruk Küçük - Güncel
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