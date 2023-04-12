PALAMUT BALIKÇILARI SEVİNDİRDİ HAMSİ İSE ÜZDÜ

SAMSUN Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Sağlam, 1 Eylül'den bugüne kadar kentte 57 bin ton balık avlandığını söyledi. Balıkçılar ise palamutta yaşadıkları bolluğu hamside bulamadıklarını dile getirdi.

1 Eylül'de başlayan ve 15 Nisan'da sona erecek balık avı sezonu hamsi dışında balıkçıların yüzünü güldürdü. Geçen yıl 151 bin ton avlanan hamsiden bu sezonda beklenen verimi alamayan balıkçılar, palamut, çinekop, istavrit gibi balık türlerinin bolluğu ile mutlu oldu. Samsun Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Atıf Malkoç, iyi bir sezon geçirdiklerini ifade ederek, 'Bütün balıklar tezgahlarda bulundu. Özellikle palamutta bolluk yaşadık. İstavrit, çinekop da bol oldu. Ancak aynı verimi hamside alamadık. Son yılların en düşük hamsi sezonunu geçirdikö dedi.

Geçen yıl ülke genelinde 151 bin ton avlanan hamsinin Samsun'da çaça ile birlikte bu sezon 44 bin ton avlandığını belirten Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Sağlam ise, 1 Eylül'den bugüne kadar 57 bin ton su ürünleri avcılığı yapıldığını dile getirdi. Sağlam, 'Samsun'da 5 balıkçı barınağımız var. Su ürünleri avcılığı yapan ruhsatlı tekne sayımız 496'sı denizlerde, 121'i iç sularda olmak üzere toplam 617. Bunların 160'ı uzunlukları 15 metreden büyük olan gırgır ve trol teknesidir. 1 Eylül'den bugüne kadar yapılan 57 bin ton su ürünleri avcılığının 44 bin ton ile çaça ve hamsi oluşturuyor. Ayrıca, yaklaşık 5 bin 300 ton palamut, 3 bin 600 ton istavrit ve yaklaşık 2 bin ton mezgit avlandıö diye konuştu.

FİYATLARDAN HERKES MEMNUNDU

17 yıldır Samsun'da balıkçılık yapan Halit Bayrak (35) ise, 'Bu sene sezon çok iyi geçti, gayet güzeldi. Palamutla başladı sezon çinekopla devam etti. Daha sonra da biraz hamsi oldu. Herkes memnun. 15-20 liraya palamut sattık. Hamsi de aynı fiyattan satıldıö ifadelerini kullandı.