Pakistan, Suudi Arabistan'dan 3 milyar dolarlık fonun 1 milyar dolarlık ikinci taksitini aldı

Pakistan, döviz rezervlerini güçlendirmek amacıyla Suudi Arabistan Maliye Bakanlığından tedarik edilen 3 milyar dolarlık fonun 1 milyar dolarlık ikinci taksitinin ulaştığını bildirdi.

Pakistan Merkez Bankasının (SBP) ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin paylaşım yapıldı.

Paylaşımda "Pakistan Merkez Bankası, Suudi Arabistan Maliye Bakanlığından 20 Nisan 2026 değer tarihi itibarıyla 1 milyar ABD doları tutarında fon almıştır. Bu, Suudi Arabistan ile yakın zamanda kararlaştırılan 3 milyar dolarlık fonun ikinci taksitidir." ifadeleri kullanıldı.

Dawn gazetesinin haberinde, Pakistan'ın döviz rezervlerinin, artan dış ödeme yükümlülükleri ve ithalat maliyetleri nedeniyle baskı altında kaldığına dikkati çekildi.

Pakistan, 15 Nisan'da Suudi Arabistan'dan birinci taksit olarak 2 milyar dolar tutarında fon tedarik ettiği bilgisini paylaşmıştı.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, finansman transferi konusunu 14 Nisan'da Cidde'de Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile görüşmüştü.