Pakistan, rezervlerini güçlendirmek için Suudi Arabistan'dan 2 milyar dolar tutarında fon aldı

Pakistan, döviz rezervlerini güçlendirmek amacıyla Suudi Arabistan Maliye Bakanlığından 2 milyar dolar tutarında fon tedarik etti.

Pakistan Merkez Bankasının (SBP), ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin paylaşım yapıldı.

Paylaşımda "Pakistan Merkez Bankası, Suudi Arabistan Maliye Bakanlığı'ndan 15 Nisan 2026 tarihi itibarıyla 2 milyar dolar tutarında fon almıştır." ifadesi kullanıldı.

Bu arada, The Express Tribune'ün haberinde, Pakistan'ın döviz rezervlerinin, artan dış ödeme yükümlülükleri ve ithalat maliyetleri nedeniyle baskı altında kaldığına dikkati çekildi.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, finansman transferi konusunu dün Cidde'de Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile görüşmüştü.

Kaynak: AA / Ahmet Furkan Mercan
Okul saldırganı İsa Aras'ın babasının ilk ifadesi: Pazartesi günü poligonda oğluma atış yaptırdım

Okulu kana bulayan saldırganın babasından dehşete düşüren sözler

Annenin cesedi toprağa gömülü, oğlu da silahla vurulmuş halde bulundu

Annenin cesedi toprağa gömülü, oğlu silahla vurulmuş halde bulundu
Arda Güler’e karşı çaresiz kaldı! Neuer’den ilk yorum

Arda Güler’e karşı çaresiz kaldı! Neuer’den ilk yorum
Ülke genelinde güvenlik tedbirleri artırıldı! Her okulun önüne 2 polis

Görüntüler bugünden! Her okulun önüne 2 polis
Maraş'ta 9 kişiyi öldüren okul saldırganını öğretmeni anlattı

9 kişiyi öldüren saldırganı, öğretmeni anlattı
Annenin cesedi toprağa gömülü, oğlu da silahla vurulmuş halde bulundu

Annenin cesedi toprağa gömülü, oğlu silahla vurulmuş halde bulundu
Okul saldırısının ardından skandal paylaşımların yapıldığı 'C31K' grubu kapatıldı

Skandal paylaşımların yapıldığı o grup için harekete geçildi
Kahramanmaraş'tan kahreden görüntüler: Okula gönderdikleri çocuklarını tabutta aldılar

Çocuklarını okul kapısından değil morgdan aldılar