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Pakistan'ın resmi haber ajansı APP Genel Müdürü Muhammed Asım Kiçi, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı

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Pakistan'ın resmi haber ajansı Associated Press of Pakistan'ın (APP) Genel Müdürü Muhammed Asım Kiçi, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ilişkin fotoğrafların yer aldığı 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı. Kiçi, başkent İslamabad'daki APP binasında, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2023 yılında çektiği fotoğrafları inceleyerek 'Haber', 'Çevre-Yaşam', 'Spor', 'Gazze: Kanıt' ve 'Deprem: Umut' kategorilerindeki fotoğrafları oyladı.

Pakistan'ın resmi haber ajansı Associated Press of Pakistan'ın (APP) Genel Müdürü Muhammed Asım Kiçi, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ilişkin fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Kiçi, başkent İslamabad'daki APP binasında, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2023 yılında çektiği fotoğrafları inceleyerek "Haber", "Çevre-Yaşam", "Spor", " Gazze : Kanıt" ve " Deprem : Umut" kategorilerindeki fotoğrafları oyladı.

"Haber" kategorisinde Murat Kula'nın "Filistin'e destek" fotoğrafını oylayan Kiçi, "Çevre ve Yaşam" kategorisinde Ali Fatih Akçay'ın "Doğal renkler", "Spor" kategorisinde ise Özgün Tiran'ın çektiği "Pehlivan adayları" karesini seçti.

Kiçi, "Deprem: Umut" kategorisinde Halil Fidan'ın çektiği "Adı: Enkaz", " Gazze : Kanıt" kategorisinde ise Belal Khaled'in çektiği "Çaresiz hayatlar" fotoğrafına oy verdi.

AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasının çok iyi bir girişim olduğunu belirten Kiçi, geride kalan yılda dünyada yaşanan olayların tasvir edilmesini önemli bulduğunu belirtti.

"Deprem: Umut" ve " Gazze : Kanıt" kategorilerindeki fotoğrafların güçlü olduğuna işaret eden Kiçi, "Bu fotoğraflar, İsrail'in Gazze'deki Müslümanlara karşı ne gibi zulümler yaptığı konusunda dünyaya mesaj gönderilmesine yardımcı olacak." dedi.

Kiçi, "Yılın Kareleri" girişimi dolayısıyla AA'yı tebrik etti.

Kaynak: AA / Güncel

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