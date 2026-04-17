Pakistan'da gaz hattında çıkan yangında 8 kişi hayatını kaybetti

Güncelleme:
Pakistan'ın Haripur kentinde, gaz hattında meydana gelen patlama sonucu çıkan yangında 8 kişi yaşamını yitirdi, 11 kişi yaralandı. Yangının nedeni henüz bilinmiyor ve olayla ilgili incelemeler sürüyor.

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletine bağlı Haripur kentinde, gaz hattında meydana gelen patlama sonucu çıkan yangında ilk belirlemelere göre 8 kişi yaşamını yitirdi.

Dawn gazetesinin haberine göre, Hattar Sanayi Bölgesi'nde bir fabrikanın yakınındaki gaz hattında akşam saatlerinde patlama meydana geldi.

Patlamanın ardından çıkan yangında aralarında çocukların da olduğu 8 kişi öldü, 11 kişi yaralandı.

Yangının nedeni henüz belirlenemezken, yetkililer yaralıların çevredeki hastanelere kaldırıldığını bildirdi.

Yangının, yaklaşık 200 metre uzaklıktaki bazı evleri de etkilediğini kaydeden yetkililer, gaz akışının kesilmesine rağmen yangının en az 2 saat sürdüğünü, müdahalenin güçlükle gerçekleştirildiğini kaydetti.

Yetkililer, çalışmaların ardından yangının kontrol altına alındığını ve olayla ilgili incelemelerin sürdüğünü ifade etti.

Kaynak: AA / Elif Gültekin Karahacıoğlu
100 bin üyeli terör yuvası! Okul saldırıları sonrası peş peşe tehditler
