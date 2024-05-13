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Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Azad Cammu Keşmir'e Yardım Yapacak

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Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Azad Cammu Keşmir'deki gıda, yakıt ve elektrik fiyatlarındaki artışa karşı düzenlenen protestolara yanıt olarak bölgeye 82,6 milyon dolar yardım yapacak.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ülkesinin idaresindeki Azad Cammu Keşmir'de gıda, yakıt ve elektrik fiyatlarındaki artışa karşı düzenlenen protestolara yanıt olarak bölgeye yaklaşık 82,6 milyon dolar yardım yapılacağını duyurdu.

Dawn gazetesinin haberine göre, Pakistan Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, Başbakan Şerif'in, artan gıda, yakıt ve elektrik fiyatlarına yönelik protestolar nedeniyle İslamabad'da, Azad Cammu Keşmir bölgesinin yerel yöneticileriyle bir araya geldiği belirtildi.

Açıklamada, Şerif'in, elektrik ücretlerinde indirim yapılması ve un fiyatlarının düşürülmesi için bölgeye yaklaşık 82,6 milyon dolar yardım yapılmasının kararlaştırıldığını açıkladığı kaydedildi.

Çok sayıda göstericinin gözaltına alındığı protestolar kapsamında hükümet binaları, okullar ve bazı iş yerleri kapatıldı.

Azad Cammu Keşmir'in tamamında internet ve cep telefonu hizmetleri askıya alındı.

Bölgede 4 gündür devam eden protestolarda 1 polis memuru yaşamını kaybetmiş, 90'ı aşkın kişi yaralanmıştı.

Kaynak: AA / Güncel

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