Özvatan'da Yaz Kur'an Kursu Çocuk Şenliği Düzenlendi
Özvatan ilçesinde gerçekleştirilen 'Yaz Kur'an Kursu Çocuk Şenliği' programına ilçe protokolü ve öğrenci aileleri katıldı. Program, konuşmaların ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti, ilahiler ve spor aktiviteleri ile sona erdi.
Özvatan ilçesinde "Yaz Kur'an Kursu Çocuk Şenliği" programı düzenlendi.
İlçe Müftülüğü tarafından Özvatan Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen programa, Kaymakam Yıldız Yılmaz, Belediye Başkanı Halit Demir, İl Müftü Yardımcısı Aysel Hacıömeroğlu, İlçe Müftüsü Mustafa Kılıç, ilçe protokolü, kursiyerler ve aileleri katıldı.
Programda, Kaymakam Yılmaz, İl Müftü Yardımcısı Hacıömeroğlu ve İlçe Müftüsü Kılıç konuşma yaptı.
Kur'an-ı Kerim tilaveti ve ilahilerin okumasının ardından öğrenciler çeşitli spor aktiviteleri gerçekleştirdi.
Program, yemek ikramının ardından sona erdi.