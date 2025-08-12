Özvatan'da Yaz Kur'an Kursu Çocuk Şenliği Düzenlendi

Özvatan'da Yaz Kur'an Kursu Çocuk Şenliği Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Özvatan ilçesinde gerçekleştirilen 'Yaz Kur'an Kursu Çocuk Şenliği' programına ilçe protokolü ve öğrenci aileleri katıldı. Program, konuşmaların ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti, ilahiler ve spor aktiviteleri ile sona erdi.

Özvatan ilçesinde "Yaz Kur'an Kursu Çocuk Şenliği" programı düzenlendi.

İlçe Müftülüğü tarafından Özvatan Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen programa, Kaymakam Yıldız Yılmaz, Belediye Başkanı Halit Demir, İl Müftü Yardımcısı Aysel Hacıömeroğlu, İlçe Müftüsü Mustafa Kılıç, ilçe protokolü, kursiyerler ve aileleri katıldı.

Programda, Kaymakam Yılmaz, İl Müftü Yardımcısı Hacıömeroğlu ve İlçe Müftüsü Kılıç konuşma yaptı.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve ilahilerin okumasının ardından öğrenciler çeşitli spor aktiviteleri gerçekleştirdi.

Program, yemek ikramının ardından sona erdi.

Kaynak: AA / Tamer Bot - Güncel
11 eşini tek tek öldürüp mal varlıklarını üzerine geçirdi

11 eşini tek tek öldürüp mal varlıklarını üzerine geçirdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cuma namazı için hoparlörlerden ezan okuma girişimi ülkeyi karıştırdı

Cuma namazı için hoparlörlerden ezan okuma planı ülkeyi karıştırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.