Maden Mühendisleri Odası'ndan Özşen Madencilik İşçilerine Destek

(ANKARA) - TMMOB Maden Mühendisleri Odası, ücret ve işçilik alacakları için mücadele eden Özşen Madencilik işçilerine destek açıklaması yaptı.

Odadan yapılan açıklamada, Edirne Uzunköprü'de faaliyet gösteren Özşen Madencilik işçilerinin şubat ayından bu yana emeklerinin karşılığı olan ücretlerini alamadığı belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Emeklerinin karşılığı olan ücretlerini alamayan Özşen Madencilik işçilerinin haklı mücadelelerini destekliyoruz. Ülkemizde yıllardır emeklerinin karşılığını alamayan, düşük ücretlere mahküm edilen ve sömürülen emekçilerin hak arama ve sendikal mücadelelerine tanıklık ettik. Ancak son yıllarda emekçiler yalnızca düşük ücretlere değil, hak ettikleri ücretlerin hiç ödenmemesine de maruz kalmaktadır. Manisa Soma'da Uyar Madencilik işçileri, Karaman Ermenek'te Özbey Madencilik işçileri, Eskişehir Mihalıçcık'ta Doruk Madencilik işçileri ve son olarak Edirne Uzunköprü'de faaliyet gösteren Özşen Madencilik işçileri, şubat ayından bu yana emeklerinin karşılığı olan ücretlerini alamamaktadır. Özşen Madencilik işçilerinin ve mühendislerinin alacakları yalnızca ücretleriyle sınırlı değildir. İşçiler; ücretlerinin yanı sıra fazla mesai, yıllık izin ve emekli olmalarına rağmen kıdem tazminatı alacaklarını da tahsil edememiştir."

Ücret ve diğer işçilik alacakları için 26 gündür mücadele eden Özşen Madencilik işçileri, taleplerine kulak verilmemesi üzerine iki gündür yerin metrelerce altında açlık grevi yapmaktadır. Maden emekçilerinin haklı taleplerine çözüm üretmesi gereken işveren ve ilgili bakanlıklar, aksine sorunu daha da büyütmektedir. İşletme önüne gelerek yer altında açlık grevini sürdüren işçilerin sağlık durumlarını öğrenmek isteyen madenci eşlerinin ve yer üstünde direnen işçilerin üzerine ateş açıldığı kamuoyuna yansımıştır. Ülkemizde çalışma yaşamını düzenleyen 4857 sayılı İş Kanunu'nun en temel unsuru ücrettir. Ücretlerin düşüklüğü tartışma konusu olabilir, sendikal mücadeleye neden olabilir. Ancak ücretin ödenmemesi kanun hükümlerinin ihlali demektir, tartışılamaz ve kabul edilemezdir. Ücretsiz çalıştırmak angaryadır. Anayasamızın 55. maddesi çalışanların ücretlerinin korunmasını güvence altına almaktadır.

Çalışanların ücretini vermemek, buna göz yummak, sessiz kalmak ve gerekli önlemleri almamak anayasal sorumlulukların ihlali anlamına gelmektedir. Sermaye sınıfı en küçük ekonomik zorlukta ya da talepleri karşılanmadığında ekonomik gerekçeleri öne sürerek emekçilerin haklarını gasp etmektedir. Bu ve benzeri gasplara sessiz kalanlar, göz yumanlar, sermayenin taleplerini ise hızla karşılamaktadır. Bunun son örneği, Edirne Uzunköprü'de maden emekçileri hak ettikleri ücretleri almak için bedenlerini ölüme yatırırken, 13 Haziran 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı ile yer altı kömür madeni işletmecilerine teşvik verilmesidir.

Anayasamızın 49. ve 50. maddelerine göre çalışmak bir haktır. Bu konuda gerekli düzenlemeleri yapmak ve önlemleri almak devletin görevidir. Özşen Madencilik işçilerinin emeklerinin karşılığı olan ve Anayasa'nın 55. maddesiyle güvence altına alınan ücretlerinin ödenmesi için siyasi iktidarı ve ilgili bakanlıkları göreve davet ediyoruz. Maden emekçilerinin yaşamlarını riske atarak sürdürdükleri bu haklı mücadelede talepleri derhal karşılanmalı, ücret ve tüm işçilik alacakları eksiksiz ödenmeli, sorumlular hakkında gerekli işlemler başlatılmalıdır. TMMOB Maden Mühendisleri Odası olarak Özşen Madencilik işçilerinin haklı ve onurlu mücadelelerinin yanında olmaya devam edeceğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz."

Kaynak: ANKA