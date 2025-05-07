Özgür Özel: "Sokakta Yürüyemeyenlerden Değiliz"

(İSTANBUL) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, fiziksel saldırıya uğramasının ardından güvenlik tedbirlerinin artırılıp artırılmadığına ilişkin, "Aynı ekiple çalışıyoruz, bir artış söz konusu değil" dedi.

Özel, İstanbul Sanayi Odasını (İSO) ziyaret ederek, Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan ve odanın diğer yöneticileriyle bir süre görüştü.

Özel, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, partisinin 2007'de yazılmış programını yenileme sürecinde, Türkiye'nin önüne yeni bir yönetim perspektifi koymak; hem sanayicinin, üreticinin, yatırımcının hem de emekçinin haklarını birlikte savunmak, Türkiye'nin potansiyellerini birlikte değerlendirmek, daha çok kazanmak ve daha adil bölüşmek üzerinden ülkedeki herkese iyi bir gelecek perspektifi hazırlığı içinde olduklarını ifade etti.

Özgür Özel, şöyle devam etti:

"Ama ekim ayından beri başlayan ve 19 Mart tarihinde somutlaşan süreç CHP'yi, Türkiye'yi, demokrasiyi paralize eden ve konuşulması gerekenlerin konuşulmaması, bir de bedel ödememesi gerekenlerin bedel ödediği bir noktaya evrildi. Hiç şüphe yok ki bu süreçte hiç suçu ve günahı olmayan, bazı yapılar gibi 'Paramızı likitte tutalım, en uygun fonda tutalım. Şurada tutalım, burada tutalım. İşler karışınca kapıp kaçalım' demeyen, Türkiye'yi seven, Türkiye'ye yatırım yapan, bu topraklarda üretip bu topraklarda kazanan, vergisini burada verenlere bedel ödeten bir sürecin içindeyiz.

"Tırnaklarımızla rezerv kazıyıp getiriyorduk, kötü günlerde kullanılsın diye"

Öyle bir noktadayız ki 'Efendim zaten enflasyon boşu boşuna yükselmişti, gıdım gıdım düşüyordu. Tırnaklarımızla rezerv kazıyıp getiriyorduk, kötü günlerde kullanılsın diye. Bir anda her şey allak bullak oldu.' Türkiye'de TÜİK'e göre enflasyon 38 iken, tüm kredilerin kullandırılma oranı yüzde 38 büyümüşken, KOBİ'lere kullandırılan krediler yüzde 33'te kaldı. Bu daralma, büyüme trendinde olanların büyümesine, kendini döndürme ve borçlarını ödeme çabasında olanların bu işleri sürdürememesine sebebiyet verdi. Büyüyenler büyüyemez, sürdürenler sürdüremez, zaten zorda olanlar iflasa süreklenir noktaya geldi. Burada en boşu boşuna bir süreç hiç derdi olmaması gereken, işi gücü çalışmak olan, istihdam yaratmak, para kazanmak, ülkeye katkı sağlamak isteyenleri zora soktu.

"Biz cari açıklardan falan konuşurken, kimleri üzüyoruz farkında mıyız?"

Bir KOBİ gerçeği var Türkiye'de, 86 milyar dolar ihracat yapıyorlar. Türkiye'ye geçen yıl 19 milyar dolar ihracat fazlası getirdiler, yani ihracat - ithalat arasındaki farktan. Biz cari açıklardan falan konuşurken, kimleri üzüyoruz farkında mıyız? O yüzden Türkiye'nin hem bu işte 'Kredileri daratalım, bilmem neleri yapalım….' 'Şu, şunu, o onu yaptı, bu bunu yaptı' demiyoruz. Ama burada boğazı sıkılan, daraltılan, nefes alamayanlar Türkiye ekonomisini taşıyan en sağlam kolon. İstihdam yaratanlar. Bu yüzden biz hem işçinin, emekçinin hakkını savunuyoruz hem üreticinin, yatırımcının, ihracatçının hakkını savunuyoruz. Birlikte kazanmak, adil bölüşmek, bu ülkeyi yarınlara güvenle taşımak zorundayız. Biz CHP olarak hem bu akut duruma hem de gelecekte Türkiye ekonomisinin herkesin kazanacağı bir sürece nasıl taşıyacağımız konusunda, güçlü ve yetkin ekonomi takımımızın tespitlerini ve önerilerini paylaşma imkanı, belki ana başlıklarını konuşma imkanı bulduk. Bundan sonraki süreçte de detaylarda, alt başlıklarda birlikte çalışmak ve iletişim içinde olmak durumundayız. Sonuçta biz aynı milli takımı tutan, milli takım gol atınca hep beraber sevinen, kaybederse hep beraber üzülen, tasada ve kıvançta birlikte olan bu ülkeyi seven insanlarız. Bu ülkeyi seven sanayicilerin, üreticilerin meslek örgütlerinde ağırlanmış olmaktan, onlarla birlikte olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Bu kara günlerin geçeceği, gençlerin de geleceği umutla bakacağı, sanayicinin de önünü görebileceği yarınlar ümidiyle hepinizi saygıyla selamlıyorum."

"Sokakta yürüyemeyenlerden değiliz"

Genel Başkan Özel, kendisine yönelik saldırının ardından güvenlik önlemlerinin artırılıp artırılmadığı sorusuna, "Arkadaşlar aynı ekiple çalışıyoruz, bir artış söz konusu değil. TÜSİAD'dan buraya da ayıptır söylemesi her siyasetçiye bu aralar nasip olmuyor olabilir, yoldaki selfie taleplerinin buradaki randevuyu aksatacak olmasından dolayı, çok sayıda genç arkadaşımız, vatandaşımız fotoğraf çektirmek istiyor, desteklerini iletmek istiyorlar, 1600'daki randevuya 16.08'de gelebildik zaten. Biz sokakta yürüyemeyenlerden değiliz arkadaşlar" yanıtını verdi.

"Pazar günü yaşananlar bizim Beyoğlu'na gelip, bu kıymetli ziyaretleri yapmamıza asla engel olmaz"

Bir muhabirin "Bugün Beyoğlu'nda olmanız tesadüf mü?" sorusuna ise Özel şöyle yanıt verdi:

"Bizim Beyoğlu'nda olmamız tabii ki pazar günkü saldırıdan sonra tesadüf. Çünkü biz bugün ziyaretleri aslında 1-1,5 ay önce yapmayı düşünüyorduk. Ama sonuçta pazar günü yaşananlar bizim Beyoğlu'na gelip, bu kıymetli ziyaretleri yapmamıza asla engel olmaz. Siyasetin içinde bunlar var. CHP'nin bütün genel başkanları bugüne kadar bu süreçleri yaşadılar ve alınlarının akıyla çıktılar. Bu noktada bir endişemizin olması da söz konusu değildir."

İSO Başkanı Erdal Bahçıvan da Özel ve heyetine ziyaretleri dolayısıyla teşekkür etti, Özel'e uğradığı fiziksel saldırı dolayısıyla geçmiş olsun dileklerini ileten Bahçıvan, "Bu, genel başkanın şahsının ötesinde Türk demokrasisine ve huzuruna yapılmış bir harekettir. Kınıyor ve lanetliyoruz" dedi.