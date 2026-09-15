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Özgür Özel'den telefon vergilerine tepki: Telefon katlanıyor ama millet bu vergi soygununa katlanamıyor

Özgür Özel'den telefon vergilerine tepki: Telefon katlanıyor ama millet bu vergi soygununa katlanamıyor
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YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, cep telefonlarından alınan vergilere tepki göstererek, 112 bin liralık bir ürünün vergilerle birlikte 230 bin liraya çıktığını belirtti. Özel, "Bu kara düzen, ürünün kendisinden daha pahalı vergiyi icat etti" dedi.

(ANKARA) - YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, cep telefonlarından alınan vergilere tepki göstererek, 112 bin liralık bir ürünün vergilerle birlikte 230 bin liraya çıktığını belirtti. Özel, "Bu kara düzen, ürünün kendisinden daha pahalı vergiyi icat etti" dedi.

Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda hayat pahalılığı, düşük maaşlar ve vergi yükü üzerinden iktidarın ekonomi politikalarını eleştirdi. Özel, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Milletin gündemi belli: Düşük maaşlar, hayat pahalılığı, vergi soygunu… Bir örnek: http://akpden.net'te satılık! Sepete ekliyorsun: 112.000 ?

Kasaya gidiyorsun: 230.000 ? Bu kara düzen, ürünün kendisinden daha pahalı vergiyi icat etti. Telefon katlanıyor ama millet bu vergi soygununa katlanamıyor. Kara düzeni değiştireceğiz. Milletin YENİ düzenini kuracağız."

Kaynak: ANKA
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