CHP Genel Başkanı Özel'den Ramazan Bayramı mesajı Açıklaması

CHP Genel Başkanı Özel'den Ramazan Bayramı mesajı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, bayramların milletin birliğini pekiştirdiğini belirtti ve ekonomik krize dikkat çekerek, milletle birlikte bu bayramı buruk karşıladıklarını ifade etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Hep birlikte bu ülkeyi bir bayram havasında ayağa kaldıracağız. Ramazan Bayramı'mız mübarek olsun." ifadelerini kullandı.

Özel, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, bayramların, milletin birliğini pekiştirdiğini ve dayanışmayı büyüttüğü mübarek günler olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Ancak ne yazık ki halkımız ile birlikte bu bayramı da buruk karşılıyoruz. Büyük bir ekonomik krizin yanında, derin bir adalet ve demokrasi krizi yaşıyoruz. Bir avuç insanın menfaati için, milletimizin huzurunun ve refahının feda edildiği, devletin gücünün millete karşı kullanıldığı bir dönemden geçiyoruz. Bizim safımız milletle birdir. Bu devletin sahibi de millettir. Söz veriyoruz, her yanı dağılan bu büyük evi, yani vatanımızı yeniden toparlayacağız. Bu evin yıllarca hor görülen sakinleri bizim dönemimizde aynı bayram sofrasına birlikte oturacak. Hüzünlerin, hasretlerin, küslüklerin yerini kucaklaşmalar alacak. Hep birlikte bu ülkeyi bir bayram havasında ayağa kaldıracağız. Ramazan Bayramı'mız mübarek olsun."

Kaynak: AA / Buğrahan Ayhan
