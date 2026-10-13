Özgür Karabat TBMM'de açıklanmayan hisse listelerini sordu, 25 gün vurgusu yaptı

(TBMM) - YENİ Parti İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada sermaye piyasalarındaki gelişmelere ilişkin açıklanmayan listelerin ilan edilmesini istedi. Şeffaf bir sürecin yürütülmediğini söyleyen Karabat, "Bu işin ucu kime kadar gidiyor da çekiniyorsunuz? Neden korkuyorsunuz? Yirmi beş gün boyunca açıklamadığınız hisseleri, bize verin görevi, yirmi beş dakikada açıklayalım. Bu iş bu kadar basit ama niyetiniz yok" dedi.

YENİ Parti İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, kamuoyunda "fon krizi" olarak bilinen sermaye piyasalarındaki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'nin bir parti devleti haline getirildiğini belirten Karabat, açıklanmayan listelerin neden gizlendiğini ve bu durumun kimlere uzandığını sordu. Karabat, şöyle konuştu:

"Ben aslında bizim liste açıklamamızı değil, açıklanmayan listeleri sormak istiyorum. Neden açıklamıyorsunuz? Neyi gizliyorsunuz? Neyi saklıyorsunuz? Bu işin ucu kime kadar gidiyor da çekiniyorsunuz? Neden korkuyorsunuz? Neden bu listeleri açıklamıyorsunuz? Bunun çok zor olmadığını biliyoruz. Şunu açıklamak isterim: Eğer bunu açıklamasını bilmiyorsanız bırakın bu işi, yeteneksizsiniz demektir. Yirmi beş gün boyunca açıklamadığınız hisseleri, bize verin görevi, yirmi beş dakikada açıklayalım. Bu iş bu kadar basit ama niyetiniz yok ve iyi niyetli olmamaya devam ediyorsunuz."

"HERKESE 1 MİLYON DEĞİL, EN FAZLA 1 MİLYON VERİRİM DİYOR"

Sermaye piyasalarındaki gelişmeler üzerine geçtiğimiz hafta AK Parti tarafından TBMM'ye sunulan kanun teklifine de değinen Karabat, 1 milyon lira sınırı ve fondan toplanabilen para kadar dağıtım yapılması şartı getirildiğini belirterek ödemelerin anapara değerine göre yapılmadığını dile getirdi. Karabat, teklife ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Bir kanun teklifi getirdiniz, milleti kandırıyorsunuz yine. Nasıl kandırıyorsunuz? Diyorsunuz ki: 'Herkese 1 milyon vereceğiz.' Herkese 1 milyon mu vereceksiniz? Bu kanun bunu böyle mi diyor? Hayır, tavan 1 milyon. Peki, 1 milyonla girmişse bir kişi, hissesinin güncel değeri 400'e düşmüşse ne olacak değerli milletvekilleri? 400 alacak, bu kanun böyle diyor. Yine bu kanun diyor ki: 'Fondan toplayabildiğimiz para kadarını dağıtırız'. Herkese 1 milyon değil, en fazla 1 milyon veririm. Niye milleti kandırıyorsunuz? Niye manşet atıyorsunuz? Bu işler manşet atarak çözülmez, sorumlulukla çözülür, bunu söylemek istiyorum."

"İDDİA EDİYORUM, KAMU KAYNAKLARI KULLANILACAK"

Kamu kaynaklarının kullanılmayacağı yönündeki iddialara tepki gösteren ve Emlak Katılım Bankası üzerinden kamu kaynağı aktarılacağını iddia eden Karabat, şu değerlendirmeyi yaptı:

"İddia ediyorum, kamu kaynakları kullanılacak. İki gündür bir iddia var, kamuoyunda geziyor. Diyor ki: Bakın, Katılımevim'in hisselerinden Tera'dan 12 milyar lira Emlak Katılım Bankası aldı. Yalanlayan var mı? Yok. 12 milyar da Pusula'dan alacak, etti 24. Yalanlayan var mı? Yok. 24 milyar nereden gidecek? Emlak Katılım Bankasının hissesi kimin? Yüzde 99'u Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın. Bu, kamu kaynağı değil mi? Niye milleti kandırıyorsunuz? Neden milleti kandırıyorsunuz? Dolayısıyla, burada 1 milyon yok, burada bir takvim yok, burada bir garanti yok, millet kandırılıyor. Kamu kaynakları da harcanacak bir yasa. Yasada dağ fare doğurmuştur ve sonra kırmızı çizgimiz Sayın Cumhurbaşkanı... Vallahi sizin derdiniz o olabilir. Ama Esengül vardı, eski şarkıcı, hatırlar mısınız, ne derdi? 'Senin derdin dert midir benim derdim yanında?' diye, hatırlıyor musunuz? Milletin derdi sizin derdinizden büyük kardeşlerim, beterin beteri var. 'Senin derdin dert midir benim derdim yanında? Hiç kimsede gördün mü böyle dert hayatında?' diyor millet, biliyor musunuz? O dert parasını yatıran garsonun, o dert parayı yatıran polisin, o dert benzincide çalışan, pompacılık yapan emekçinin hakkı değerli arkadaşlar, onun derdi. İşte bizim derdimiz, bizim kırmızı çizgimiz milletin çizgisidir."

Kaynak: ANKA