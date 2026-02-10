Haberler

CHP'den Köprü Özelleştirmeye Tepki

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İBB AK Parti Grup Başkanvekili Faruk Gökkuş'un "Köprüleri özelleştireceğiz" açıklamasına tepki göstererek, kamu varlıklarının satılmasına karşı mücadele edeceklerini söyledi.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İBB AK Parti Grup Başkanvekili Faruk Gökkuş'un "Evet, köprüleri özelleştireceğiz. İnandığımız ekonomik sistem neyse, biz onu size rağmen uygulamaya devam edeceğiz" sözlerine sert tepki gösterdi. Gökkuş'un açıklamasını "kabul edilemez" olarak nitelendiren Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Tarihimiz boyunca bu kadar utanmazlık görmedik. Halkın vergileriyle yapılan ve kar eden köprüleri satmakla övünülür mü? Övünüyorlar. Asıl görevlerinin küresel sermayenin Türkiye'deki iş takipçiliğini yapmak olduğunu artık açıkça söylüyorlar. Biz de açıkça söylüyoruz: Biz meşruiyetimizi küresel güçlerden değil halktan alıyoruz. Devletimizin mülkünü, halkımızın hakkını haraç mezat satmaya çalışanların karşısında duracağız."

Uğruna şehit verdiğimiz, can verdiğimiz boğazlardaki egemenliğimizi tehlikeye atmalarına izin vermeyeceğiz. Bel bağladıkları ekonomik sistem olan neo-liberal faşizm tüm dünyada yenildi. Türkiye'de de yenilecek. Yabancılara milli varlıklarımızı küresel şirketlere pazarlamaya kalkışanlar kaybedecekler. Halkımız kazanacak, Türkiye'miz kazanacak."

