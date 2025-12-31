Özel İletişim Vergisi 700 TL'ye Yükseltildi

(ANKARA) - Hazine Ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı'nca hazırlanan Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği Resmi Gazete'nin 5'inci mükerrer sayısında yayımlandı. Buna göre mobil telefon aboneliğinin ilk tesisinde alınan maktu Özel İletişim Vergisi, 1 Ocak 2026'dan itibaren 700 TL olarak uygulanacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı'nın Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği Resmi Gazete'nin 5'inci mükerrer sayısında yayımlandı. Tebliğe göre, mobil telefon aboneliğinin ilk tesisinde alınan Özel İletişim Vergisi 570 TL'den 700 TL'ye yükseltildi. Tebliğ, 1 Ocak 2026'dan itibaren yürürlüğe girecek.