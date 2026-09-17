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Özel halk otobüsü esnafından ücretsiz taşımaya düzenleme talebi

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Özel halk otobüsü esnafından ücretsiz taşımaya düzenleme talebi
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ANKARA'da özel halk otobüsü esnafı, artan akaryakıt ve işletme giderleri karşısında akaryakıtta vergi avantajı ve ücretsiz taşımada düzenleme taleplerini dile getirmek üzere açıklama yaptı.

ANKARA'da özel halk otobüsü esnafı, artan akaryakıt ve işletme giderleri karşısında akaryakıtta vergi avantajı ve ücretsiz taşımada düzenleme taleplerini dile getirmek üzere açıklama yaptı.

Özel halk otobüsü esnafı, Türkiye Özel Halk Otobüsleri Kooperatifleri Birliği'nin (TÖHOB) çağrısıyla Başkent İlçeler Terminali'nde bir araya geldi. Halk otobüsü esnafı, 'Artan maliyetler esnafın tekerini dönmez hale getirdi', 'Taşımacılık esnafı kaderine terk edilmemeli', 'Artan mazot fiyatları ile 22 kalem ücretsiz taşıma yapan özel halk otobüslerimiz kontak kapama aşamasına gelmiştir' yazılı pankart ve dövizleri taşıyarak taleplerini dile getirdi.

Grup adına basın açıklamasını TÖHOB Genel Başkanı Kurtuluş Kara yaptı. Kara, "Özellikle akaryakıtta vergi avantajı yapılması gerektiğini buradan Sayın Cumhurbaşkanımıza duyurmak istiyoruz. Ücretsiz seyahat kartları istisnalar hariç, gelir durumuna göre verilmelidir. Bu insanların birçoğu bu işten geçimini sağlıyorlar. Bu insanlar, bu toplumun bir parçası. Hepsi aile geçindiriyorlar, çocuk okutuyorlar. Dolayısıyla biz kendi hizmetinin karşılığını belirleyebilen bir sektör değiliz. Büyükşehir Belediye Başkanımızla dün görüştük, rica ettik. Yeni bir çalışma yapılıyor. Hükümetten beklentilerimizi de ilettik. Akaryakıtta kesinlikle bir vergi avantajı bu sektöre sağlanmalıdır ve ücretsiz taşımada da yeni kriterler mutlaka belirlenmelidir" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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