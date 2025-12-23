ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 23 Aralık 2025

6 Nisan 1920

1- Bilgi ve iletişim teknolojileri alanındaki AR-GE projeleri desteklenecek

Uluslararası çağrı kapsamında sunulacak proje fikirlerinin, telekomünikasyon ile bilgi ve iletişim teknolojileriyle ilintili ve pazar odaklı olması gerekiyor

TÜBİTAK'ın da yürütücüleri arasında yer aldığı çağrı için 24 Nisan 2026'ya kadar başvuru yapılabilecek

2- Konut kredilerinde faiz oranı 28 ayın en düşüğünde

TCMB verilerine göre, bankalarca açılan konut kredilerinde uygulanan ortalama faiz oranı yüzde 37,63'e düşerken söz konusu rakam 1 Eylül 2023'ten sonra görülen en düşük seviye olarak kayıtlara geçti

İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Hepşen: "5 Nisan 2024'ten bu yana yaklaşık 7,5 puan geri çekilme var. (Bu gerilemenin nedenlerinden) İlki, bankaların konut kredisi hacmini kontrollü biçimde yeniden açma isteği. İkinci unsur ise politika faizinin zirveye yaklaşmasıyla ileriye dönük beklentilerin yumuşaması"

3- E-ticaret hacminin bu yıl 100 milyar doları aşması bekleniyor

Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği Başkanı Hakan Çevikoğlu:

"2024'te 90 milyar dolar seviyesine ulaşan e-ticaret hacminin, bu yıl 100 milyar doları aşması bekleniyor"

"E-ihracat, Türk ürünleri açısından pazara giriş maliyetlerini düşüren, marka görünürlüğünü artıran ve coğrafi sınırların etkisini azaltan güçlü bir kaldıraç işlevi görüyor"

"Zeytinyağı, gül suyu ve doğal bakım ürünleri, kurutulmuş meyveler, baklava ve geleneksel tatlılar ile el dokuması halı ve kilim gibi el sanatları Türk markalarının uluslararası pazarlarda farklılaşmasını sağlayan seçili örnekler arasında yer alıyor"

4- SAPANCA GÖLÜ ALARM VERİYOR - TBMM Çevre Komisyonu Başkanı Ensarioğlu Sapanca Gölü'ndeki kuraklığın önlenmesi için yapılması gerekenleri değerlendirdi:

"Yerel yönetimlerin kaçak su kullanımıyla etkin mücadele etmesi, altyapı kayıplarını azaltması ve göl havzasındaki plansız yapılaşmaya kesinlikle izin vermemesi büyük önem taşımaktadır"

"Sanayi ve turizm kaynaklı su kullanımında denetimler sıklaştırılmalı, çevreye duyarlı üretim ve tasarruflu kullanım zorunlu hale getirilmelidir"

5- Türkiye'de sonbahar yağışları uzun yıllar ortalamasına göre yüzde 18 azaldı

Bu sonbaharda Ege Bölgesi normali civarında yağış alırken, diğer bölgelerde düşüş yaşandı, en fazla azalma ise yüzde 52 ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde oldu

İllere göre en fazla yağış 446 milimetre ile Rize'de, en az yağış ise 30,2 milimetre ile Şanlıurfa'da kaydedildi

6- Yem sanayicilerinden yağlı tohum bitkilerinin ekimine teşvik talebi

Türkiye Yem Sanayicileri Birliği Başkanı Ülkü Karakuş:

"Yeni iklim koşullarına uygun çeşitlerin geliştirilmesi ve verimin arttırılması için AR-GE çalışmalarının yapılması önem teşkil ediyor"

"Su tüketimi yüksek ürünlerin su kıtlığı olan bölgelerde yetiştirilmemesi önem taşıyor"

7- Nadir genetik hastalıklara "yeni teknolojik yaklaşımlar" ile çare bulunması hedefleniyor

Ufuk Avrupa Programı kapsamında yer alan ERDERA Ortaklığı, nadir hastalıklarla ilgili araştırmalar ve inovasyonda Avrupa'yı dünya lideri yaparak bu hastalıkların tanısı bulunan 30 milyon insanın sağlık ve refahını iyileştirmek amacıyla çağrıya çıktı

Türkiye'den TÜBİTAK'ın koordine edeceği ve 250 bin avroya kadar destek verilecek proje önerilerinde, klinik ortamlarda henüz doğrulanmamış yeni araçlar/yöntemler, biyoistatistik, ileri düzey biyoinformatik ve matematiksel yaklaşımlar ile yapay zeka tabanlı platformlara odaklanılacak

8- HES'lerde balık göçüne yönelik kayıpları azaltan yenilikçi sistem geliştirildi

Nehir tipi HES'lerde balıkların türbinlere girmeden güvenli şekilde yönlendirilmesini sağlayan yeni sistemin, göç sırasında kayıpları azaltırken enerji üretim verimliliğini de artırması hedefleniyor

Yeni sistemle göçmen balıkların bypass kanalı üzerinden güvenli geçişinin sağlanması ve türbin girişlerinde enerji kaybının azaltılması öngörülüyor

9- Kısa vadeli yağışlara rağmen kuraklık etkileri devam ediyor

İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi İklim Bilimi ve Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu:

"Tarımsal ve hidrolojik kuraklık Türkiye genelinde yaygın durumda. Özellikle 12 ve 24 aylık veriler, barajlar, yer altı suları ve göller açısından alarm veriyor"

"Son yağışlar özellikle Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun bazı kesimlerinde kısa vadeli rahatlama sağladı. Ancak bu tablo, 2 yıldır biriken su açığını kapatmaya yetmiyor"

10- Nesli tehlike altındaki kızıl geyikler İstanbul'da koruma altında çoğaltılıyor

Belgrad Ormanı'nda faaliyet gösteren Bahçeköy Geyik Üretme İstasyonu'nda bugüne kadar 286 kızıl geyik üretilirken nesli tehlike altında bulunan türün 212 bireyi ülkenin farklı bölgelerinde doğaya kazandırıldı

Üç yıl sürmesi planlanan "Samanlı Dağları Kızıl Geyik Yerleştirme Projesi" kapsamında 2 yılda doğaya bırakılan toplam 30 kızıl geyiğe çip ve küpe takılıp, izlenmesi sağlandı

11- Türk cimnastiğinin 2025'teki en önemli kazanımı TCF Akademi

Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen:

"Bana göre en önemli kazanımımız TCF Akademi'ydi. Akademi ve eğitimi birinci planda tuttuk. Eğitim olmazsa olmaz

"Adem Asil, Dünya Artistik Cimnastik Şampiyonası'ndan gümüş madalyayla döndü. İkinci kez dünya şampiyonasında madalya alan ilk Türk sporcu oldu"

"Hani bir kapı aralanır ya Hatice Gökçe Emir'in (Dünya Ritmik Cimnastik Şampiyonası'nda) final yapması, madalyaya yakın olması bu açıdan çok önemliydi"

12- Vodafone Sultanlar Ligi'nde ilk devrenin öne çıkan istatistikleri

Fenerbahçeli Rus smaçör Arina Fedorovtseva, sayı ve ace istatistiklerinde ilk sırada yer aldı

Aydın Büyükşehir Belediyespor'un orta oyuncusu Beliz Başkır en çok blok yapan isim oldu

Servis karşılama istatistiklerinde Nilüfer Belediyespor Eker'den Merve İzbilir ile İlbank'tan Zuzanna Gorecka zirveyi paylaştı

