ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 22 Aralık 2025

6 Nisan 1920

1- Mecliste bütçe maratonu sona erdi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın 23 Ekim'de Plan ve Bütçe Komisyonunda yaptığı sunumla başlayan bütçe mesaisi, TBMM Genel Kurulunda 154 saat, öncesindeki Plan ve Bütçe Komisyonunda 240 saat sürdü

Plan ve Bütçe Komisyonunun en uzun mesaisi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının, en kısa mesai ise TBMM'nin bütçesi üzerinde yapıldı

Genel Kurulda en uzun bütçe mesaisi, Aile ve Sosyal Hizmetler ile Milli Eğitim bakanlıklarının 2026 yılı bütçeleri üzerinde gerçekleştirildi, milletvekilleri 13 saat 30 dakika çalıştı

Bütçe maratonu sırasında Meclis kürsüsüne bebek arabası, şemsiye, pamuk, domates, soğan, mandalina, kantar, fötr şapka, kasket ve yapay çiçek taşındı

(Aykut Yılmaz/TBMM)

2- Avrupa bölgesindeki toparlanmanın Türkiye'ye yatırım açısından pozitif yansıması bekleniyor

Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu:

"Türkiye'ye gelen yatırımlar, sadece Türkiye'deki ekonomik dinamiklerden değil özellikle bölgesel dinamiklerden de çok etkileniyor. Avrupa bölgesindeki toparlanmanın Türkiye'deki yatırımlara da pozitif etkisinin olacağını bekliyoruz"

"Gelecek yılın en dikkat çekici etkinliklerinden biri COP31 olacak. Bunun Türkiye için önemli bir kilometre taşı oluşturacağını, birçok devlet başkanı, hükümet yetkilisi ile uluslararası kurum ve kuruluşun etkinlik kapsamında Türkiye'de bulunacağını ve bunun özellikle iş dünyamız için büyük fırsatlar doğuracağını düşünüyoruz"

(Yunus Türk/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, gelecek yıl sektörde dengeli bir kredi büyümesi bekliyor:

"(2026) Bu dönemde sektörün öncelikli beklentileri, aktif kalitesinin korunması, kredi büyümesinin daha dengeli ve seçici bir yapıda sürdürülmesi ile bilanço dayanıklılığının güçlendirilmesi yönünde şekillenmektedir"

"Ekonomik göstergelerdeki iyileşmeyle birlikte kaynak maliyetlerinin düşmesi ve kredi sınırlamalarının kademeli olarak gevşemesi, kredi kullandırımlarını ve reel sektöre sunulan finansman imkanlarını artıracak"

(Ali Canberk Özbuğutu-Mahmut Çil/İstanbul) (Fotoğraflı)

4- Özbekistan, enerji reformlarında Türkiye ile stratejik işbirliğini güçlendiriyor

Özbekistan Enerji Bakanı Curabek Mirzamahmudov:

"Bölgesel merkezli bir yaklaşımdan bölgesel işbirliğine doğru ilerliyoruz ve Türkiye'deki kardeşlerimizle yürüttüğümüz işbirliğinin en önemli ortaklıklarımızdan biri olduğuna inanıyoruz"

"Bir sonraki aşamada üretimde ortak projeler geliştirmeye, ekipman ve elektrikli teçhizat üretimi, kablo gibi sanayiye yönelik farklı alanlarda katma değerli projeleri hayata geçirmeye hazırız"

(Handan Kazancı/İstanbul)

5- SAPANCA GÖLÜ ALARM VERİYOR - Göldeki kuraklık tarımsal üretimi ve ekonomik sürdürülebilirliği olumsuz etkiliyor

Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Araştırmacısı ve Merkez Danışma Kurulu Üyesi Dr. Tufan Turp:

"Düzensiz yağış rejimi, göldeki su seviyesinin mevsimsel olarak dalgalanmasına neden olarak göl ekosisteminin doğal işleyişini bozuyor. Bu durum, tarımsal sulama, içme suyu temini ve ekolojik denge açısından da kaynak dağılımı arasında büyük bir rekabet oluşturuyor"

Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Öğretim Üyesi Nazan An:

"Havzada suyun doğru yönetildiği, kıyı ve sulak alanların korunduğu, kirliliğin azaltıldığı ve dağ-orman ekosisteminin güçlendirildiği bir sistem kurulmadan kalıcı iyileşme mümkün değil"

(Gülseli Kenarlı/İstanbul)

6- Lafarge davası, firmanın Suriye'de iç savaş sırasında fabrikasını kapatmamasına açıklık getiremedi

8 yıllık soruşturma aşamasının ardından 4 Kasım'da başlayan Lafarge davası, 19 Aralık'ta sona erdi

Savcılık, aralarında Lafarge'ın 4 eski yöneticisinin de olduğu sanıklar hakkında 18 ay ile 8 yıl arası hapis cezası talep etti

(Esra Taşkın/Paris)

7- Google yapay zekasını rakiplerine göre daha fazla veriyle eğitiyor

Google, OpenAI'dan 3,2 kat, Microsoft'tan 4,6 kat, Anthropic ve Meta'dan ise 4,8 kat daha fazla internet sayfasına erişim sağlıyor

Cloudflare Üst Yöneticisi Matthew Prince:

"Gemini'ın son zamanlarda OpenAI'dan neden bu kadar daha iyi hale geldiğini sorduğumuzda, bence cevap daha fazla veriye sahip olmalarıdır. Bu durum çiplerle, araştırmayla veya teknolojiyle ilgili değil"

(Tolga Yanık/İstanbul)

8- Bu yıla damgasını vuran internet kesintileri, milyonlarca kullanıcıyı etkiledi

Özellikle video, oyun ve iletişim platformlarında görülen büyük çaplı kesintiler, dijital hizmetlerin vazgeçilmez olduğu kadar kırılganlığını da ortaya koydu

Amazon Web Services'te ekimde ortaya çıkan ve dünya çapında yılın en büyük kesintisi olan sorun nedeniyle en az 17 milyon kullanıcı etkilenirken bunu sırasıyla 3,9 milyon ve 3,3 milyon kullanıcının erişim sorununun raporlandığı PlayStation ve Cloudflare kesintileri izledi

(Nuran Erkul/Londra) (Grafikli)

9- Avustralyalı aktivist Robert Martin, Müslüman olma hikayesini anlattı:

"Son birkaç ayda İslam'a çok daha yaklaştım ve benimsemeye karar verdim. Bire bir dersler alıyorum. Kur'an-ı Kerim'in anlamını kavradığınızda; anlamını, güzelliğini, esnekliğini, herkese açık ve kucaklayıcı yapısını anladığınızda, herkesin Müslüman olmamasına şaşırıyorsunuz"

"Filistin destekçisi olmak için hiç bu kadar doğru bir zaman olmamıştı"

(Gökhan Çeliker/Ankara) (Görüntülü)

10- Arktik'in ucundaki köy "Teriberka"

Rusya'nın Murmansk bölgesine bağlı Teriberka köyü, Barents Denizi kıyısındaki konumu, taş yumurtalar sahili ve geçmişten izler taşıyan gemi batıklarıyla Arktik'te insan ve doğa ilişkisini yansıtan özgün bir örnek sunuyor

Balıkçılıkla şekillenen geçmişi, sert iklim koşulları ve rüzgarla biçimlenen peyzajıyla Teriberka, Kuzey Kutup Dairesi'nin ötesinde sürdürülen yaşamın izlerini gözler önüne seriyor

(Şebnem Coşkun-Şaduman Türkay/Murmansk) (Fotoğraflı)

11- Uludağ'a ayıların açamayacağı özel çöp konteynerleri konulsun önerisi

Türkiye'deki ayı türleriyle ilgili yaklaşık 25 yıldır çalışma yürüten BTÜ Orman Fakültesi Yaban Hayatı Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ebubekir Gündoğdu:

"Uludağ gibi turizm alanlarında görülen ayılar besin arayışı içinde olduğu için insanların kullandığı alana geliyor. Turizm alanlarında ayıya uygun çöp kutuları yapmamız lazım çünkü ayının geldiği şey besin"

"Şu anki kullandığımız çöp kutuları insanlar için yapılan, dolduğunda açılabilen, boşaltılabilen çöp kutuları. Ayıların olduğu alanda bu tür çöp kutuları olmaz. ya çöp kutularını toprağa gömülü şekilde yaparsınız ya da yine dışarıda olabilir ama açılıp kapanması bir kilit mekanizmasına bağlı olup ayıların açamayacağı şekilde olan çöp kutuları tercih edilebilir"

(Semih Şahin/Bursa) (Fotoğraflı-Görüntülü)

12- Fenerbahçe-Beşiktaş rekabetinde 363. randevu

İki takım arasında oynanan 362 derbide Fenerbahçe 136, Beşiktaş 129 galibiyet elde etti

Sarı-lacivertli takımın atılan gollerde 502-461 üstünlüğü bulunuyor

Taraflar arasında kupada yapılan 22 maçtan 11'ini siyah-beyazlılar, 2'si hükmen olmak üzere 5'ini sarı-lacivertliler kazandı

(Bozhan Memiş/İstanbul) (Grafikli)

13- Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde gözler kalecilerde

Fenerbahçe'de Brezilyalı file bekçisi Ederson, yarınki maçın kadrosunda yer almayacak. Brezilyalı file bekçisinin yokluğunda kaleyi koruması beklenen Tarık Çetin, kariyerinin ilk derbi heyecanını yaşayacak

Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu, Fenerbahçe'ye karşı 6 kez sahaya çıkarken bu maçlarda 1 galibiyet, 4 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve kalesinde 7 gol gördü

(Bozhan Memiş/İstanbul)

14- Ziraat Türkiye Kupası rekabetinde Beşiktaş, Fenerbahçe'ye karşı üstün

Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında yarın oynanacak grup maçı öncesi siyah-beyazlıların bu organizasyonda rakibine üstünlüğü bulunuyor

İki takım Türkiye Kupası'nda daha önce 14 kez eşleşti, 9'unda Beşiktaş, 5'ünde Fenerbahçe turu geçti

Taraflar arasında kupada yapılan 22 maçtan 11'ini siyah-beyazlılar, ikisi hükmen olmak üzere 5'ini sarı-lacivertliler kazandı

(Mücahit Hüseyin Eroğul/İstanbul)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.