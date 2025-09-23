Özbekistan'ın Dünya Ticaret Örgütü Üyeliği İçin Müzakereler Sona Yaklaşıyor

Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Genel Direktörü Ngozi Okonjo-Iweala, Özbekistan'ın örgüte üyelik müzakerelerinde sona yaklaşıldığını belirtti.

Özbekistan Cumhurbaşkanlığı Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'na katılmak için bulunduğu New York'ta DTÖ Genel Direktörü Ngozi Okonjo-Iweala ile bir araya gelerek, ülkesinin DTÖ'ye üyelik sürecini görüştü.

Görüşmede Mirziyoyev, Özbekistan'ın DTÖ'ye üyelik süreciyle ilgili müzakerelerin devam ettiğini kaydederken, bu müzakerelerin başarılı bir şekilde geçmekte olduğunu ifade etti.

Ngozi Okonjo-Iweala da, bu sürecin olumlu olarak ilerlemesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Gelecek yıl mart ayına kadar tüm süreçlerin eksiksiz tamamlanmasını umuyoruz ve Özbekistan'ın DTÖ'ye katılımını törenle kutlayacağız." ifadesini kullandı.

Üyelik müzakerelerini yıl sonuna kadar tamamlayarak, Mart 2026'da Kamerun'da düzenlenecek DTÖ Bakanlar Konferansı'nda ülkenin örgüte katılmasını amaçlayan Özbek makamları, geçen hafta yaptıkları açıklamada son üç ülke ile müzakere sürecinin devam ettiğini duyurmuştu.