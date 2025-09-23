Haberler

Özbekistan'ın Dünya Ticaret Örgütü Üyeliği İçin Müzakereler Sona Yaklaşıyor

Özbekistan'ın Dünya Ticaret Örgütü Üyeliği İçin Müzakereler Sona Yaklaşıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dünya Ticaret Örgütü Genel Direktörü Ngozi Okonjo-Iweala, Özbekistan'ın DTÖ üyelik müzakerelerinin başarıyla ilerlediğini ve bu sürecin önümüzdeki yıl mart ayında tamamlanmasını umduğunu duyurdu.

Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Genel Direktörü Ngozi Okonjo-Iweala, Özbekistan'ın örgüte üyelik müzakerelerinde sona yaklaşıldığını belirtti.

Özbekistan Cumhurbaşkanlığı Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'na katılmak için bulunduğu New York'ta DTÖ Genel Direktörü Ngozi Okonjo-Iweala ile bir araya gelerek, ülkesinin DTÖ'ye üyelik sürecini görüştü.

Görüşmede Mirziyoyev, Özbekistan'ın DTÖ'ye üyelik süreciyle ilgili müzakerelerin devam ettiğini kaydederken, bu müzakerelerin başarılı bir şekilde geçmekte olduğunu ifade etti.

Ngozi Okonjo-Iweala da, bu sürecin olumlu olarak ilerlemesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Gelecek yıl mart ayına kadar tüm süreçlerin eksiksiz tamamlanmasını umuyoruz ve Özbekistan'ın DTÖ'ye katılımını törenle kutlayacağız." ifadesini kullandı.

Üyelik müzakerelerini yıl sonuna kadar tamamlayarak, Mart 2026'da Kamerun'da düzenlenecek DTÖ Bakanlar Konferansı'nda ülkenin örgüte katılmasını amaçlayan Özbek makamları, geçen hafta yaptıkları açıklamada son üç ülke ile müzakere sürecinin devam ettiğini duyurmuştu.

Kaynak: AA / Bahtiyar Abdülkerimov - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Kurulu'nda dünyaya seslendi! İsrail'e sert tepki

BM kürsüsünde bir kez daha hiçbir liderin yapamadığını yaptı
Trump yine şaşırtmadı! Kürsüsünde konuştuğu BM'ye demediğini bırakmadı

Kürsüsünde konuştuğu BM'ye demediğini bırakmadı
Ankara Büyükşehir Belediyesi operasyonu sonrası Mansur Yavaş'tan ilk açıklama

Belediye operasyonu sonrası Mansur Yavaş'tan ilk açıklama
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gökçek'ten gece yarısı olay paylaşım: Hazır mısın Türkiye?

Gökçek'ten gece yarısı olay paylaşım: Hazır mısın Türkiye?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.