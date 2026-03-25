OYAK Ermaden'den açıklama

Güncelleme:
OYAK Ermaden, OYAK Genel Müdürlüğü önünde DEV-MADEN SEN Genel Başkanı Ahmet Remzi Atasoy ve DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu'nun da aralarında bulunduğu bir grup tarafından basın açıklaması yapıldığını, burada yer alan bazı beyanların gerçeği yansıtmadığı açıklamasında bulundu.

Şirketten yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"24.03.2026 tarihinde Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK) Genel Müdürlüğü önünde DEV-MADEN SEN Genel Başkanı Ahmet Remzi Atasoy ve DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu'nun da aralarında olduğu bir grup tarafından yapılan basın açıklamasında gerçek dışı bazı beyanların yer alması nedeniyle kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi ihtiyacı ortaya çıkmıştır.

"Yeraltı maden çıkarma maliyetlerinde yaşanan artışlar ve dünya demir fiyatlarında yaşanan düşüş nedeniyle, Ermaden olarak Sivas-Divriği'de sahibi olduğumuz ve Çiftay Madencilik firmasının alt yüklenici olarak görev yaptığı yeraltı maden işletmemizdeki faaliyetlere geçici süre ile ara verilmek zorunda kalınmıştır. Açık olan diğer ocağımızda ise üretim faaliyetlerimiz halen devam etmektedir.

"Bu süreçte, yeraltı işletmesinde alt yüklenici olarak görev yapan Çiftay Madencilik bünyesindeki 380 çalışanın 246'sının iş akitleri, tüm yasal hakları eksiksiz ödenerek sonlandırılmıştır. 134 çalışan ise açık işletmede farklı görevlerde istihdam edilmeye devam edilmektedirler.

"Basın açıklamasında kamuoyunu yanıltmak amacıyla Ermaden'in finansal göstergeleri konusunda açıkça gerçek dışı ifadeler kullanılmış ve Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.'ye ait olan 2024 ve 2025 yıllarına ilişkin karlılık rakamları Ermaden'e aitmiş gibi ifade edilmiştir.

"Ayrıca, Divriği'deki maden ocaklarının tamamen kapatılacağı ve Divriği'den göçlerin başlayacağı yönündeki iddialar da asılsızdır. Halihazırda bölgedeki maden ocaklarında çalıştırılan Ermaden'in ve taşeronlarımızın bordrolu personelinin sayısı 1000 civarındadır. Bu çalışanların yaklaşık yüzde 85'i Divriği ve komşu yerleşim birimlerinde ikamet etmektedir. Yeni bir madencilik faaliyeti başlatıldığında ise ihtiyaç duyulacak iş gücü her zaman olduğu gibi yine bölgeden sağlanacaktır.

"Ermaden olarak, faaliyetlerimizi her zaman şeffaflık, sorumluluk ve çalışan haklarına saygı ilkeleri çerçevesinde yürütmekteyiz. Alınan bu zorunlu kararın, bölge ekonomisine ve çalışanlarımıza etkilerini en aza indirmek için gerekli tüm çalışmaları titizlikle sürdürmekteyiz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
