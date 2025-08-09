Ovacık'ta 'Merkezim Her Yerde Projesi' Kapsamında Etkinlik Düzenlendi

Ovacık'ta 'Merkezim Her Yerde Projesi' Kapsamında Etkinlik Düzenlendi
Karabük'ün Ovacık ilçesinde, orman yangınlarının ardından düzenlenen 'Merkezim Her Yerde Projesi' ile sanatsal, sportif ve sosyal etkinlikler gerçekleştirildi. Etkinlik, bölgede dayanışma ruhunu pekiştirirken, yangından etkilenen çocuklar ve gençler için moral kaynağı oldu.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Ovacık ilçesine bağlı Kışla köyünde meydana gelen orman yangınlarının ardından, yaşanan olumsuzlukların etkilerini hafifletmek amacıyla "Merkezim Her Yerde Projesi" kapsamında program düzenlendi.

Ovacık Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü koordinesinde yapılan faaliyette, sanatsal, sportif ve sosyal içerikli etkinliklerle köy halkına moral verildi. Etkinlikler, özellikle yangından etkilenen çocuklar ve gençler için dayanışma ortamı sağladı.

Programda gönüllü gençlerin rehberliğinde kurulan açık hava sineması ise etkinliğe katılanlara unutulmaz anlar yaşattı.

Doğa ile iç içe bir atmosferde gerçekleşen sinema gösterimi, çocuklar ve aileler tarafından beğeni topladı.

Organizasyonla hem bölgedeki dayanışma ruhu pekiştirildi hem de afet sonrası oluşan psikolojik etkilerin hafifletilmesine katkı sağlandı.

Kaynak: AA / Yusuf Korkmaz - Güncel
