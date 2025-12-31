Ötv, Akaryakıtta Yüzde 6,95, Sigara ve Alkolde Yüzde 7,95 Oranında Arttı

(ANKARA) - Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla bazı ürünlere ait Özel Tüketim Vergisi tutarları yeniden belirlendi. Buna göre Ötv, akaryakıtta yüzde 6,95, sigara ve alkollü içeceklerde ise yüzde 7,95 oranında arttı.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla akaryakıt ile sigara ve alkollü içeceklerin maktu vergi tutarları ile asgari maktu vergi tutarları belirlendi.

Cumhurbaşkanı kararıyla Özel Tüketim Vergisi akaryakıtta yüzde 6,95, sigara ve alkollü içeceklerde ise yüzde 7.95 oranında artış gösterdi. Böylece düzenleme öncesinde benzinde litre başına 13,86 TL olarak uygulanan ÖTV 14,82 TL'ye, motorinde litre başına 12,99 TL olarak uygulanan ÖTV 13,90 TL'ye, biralarda 11,57 TL olarak uygulanan ÖTV 12,49 TL'ye, şaraplarda 56,87 TL olarak uygulanan ÖTV 61,39 TL'ye, rakıda litre başına bin 580 TL olarak uygulanan ÖTV, bin 705 TL'ye yükseltildi.

Ayrıca Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğlerine göre İMEİ kayıt ücreti 45 bin 614.20 TL'den 54 bin 258 TL'ye, üç yıl üzeri pasaportların harcı 11 bin 274 TL'den 13 bin 410,40 TL'ye, Gelir Vergisi'nin ilk dilimi 158 bin TL'den 190 bin TL'ye, aylık beyanname Damga Vergisi ise 665 TL'den 791 TL'ye yükseltildi.