Yerli Malı Tebliği'nde otomotiv sektörü için düzenleme

OTOMOTİV sektörü için nihai ürünün yerli katkı oranı hesaplamasında 1 Temmuz'a kadar Yerli Malı Tebliği hükümleri uygulanmayacak.

Sanayi Ve Teknoloji Bakanlığı'nca hazırlanan Yerli Malı Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre; otomotiv sektörü için nihai ürünün yerli katkı oranı hesaplamasında 1 Temmuz'a kadar tebliğ hükümlerinin uygulanmaması hükme bağlandı.

25 Ocak 2025'te yayımlanan Yerli Malı Tebliğine göre; bir ürünün yerli malı sayılması için ürünün yerli katkı oranının en az yüzde 51 olması gerekiyor.