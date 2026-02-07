Haberler

Yerli Malı Tebliği'nde otomotiv sektörü için düzenleme

Güncelleme:
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, otomotiv sektöründe nihai ürünün yerli katkı oranı hesaplamasında 1 Temmuz'a kadar Yerli Malı Tebliği hükümlerinin uygulanmayacağını duyurdu. 25 Ocak 2025'teki düzenlemeye göre, bir ürün yerli malı olabilmesi için en az yüzde 51 yerli katkı oranına sahip olmalı.

OTOMOTİV sektörü için nihai ürünün yerli katkı oranı hesaplamasında 1 Temmuz'a kadar Yerli Malı Tebliği hükümleri uygulanmayacak.

Sanayi Ve Teknoloji Bakanlığı'nca hazırlanan Yerli Malı Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre; otomotiv sektörü için nihai ürünün yerli katkı oranı hesaplamasında 1 Temmuz'a kadar tebliğ hükümlerinin uygulanmaması hükme bağlandı.

25 Ocak 2025'te yayımlanan Yerli Malı Tebliğine göre; bir ürünün yerli malı sayılması için ürünün yerli katkı oranının en az yüzde 51 olması gerekiyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
