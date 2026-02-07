Yerli Malı Tebliği'nde otomotiv sektörü için düzenleme
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, otomotiv sektöründe nihai ürünün yerli katkı oranı hesaplamasında 1 Temmuz'a kadar Yerli Malı Tebliği hükümlerinin uygulanmayacağını duyurdu. 25 Ocak 2025'teki düzenlemeye göre, bir ürün yerli malı olabilmesi için en az yüzde 51 yerli katkı oranına sahip olmalı.
25 Ocak 2025'te yayımlanan Yerli Malı Tebliğine göre; bir ürünün yerli malı sayılması için ürünün yerli katkı oranının en az yüzde 51 olması gerekiyor.