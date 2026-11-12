ÖSYM 2026-ÖZYES ek yerleştirme sonuçlarını açıkladı, kayıtlar 16 Kasım'da başlıyor

ÖSYM 2026-ÖZYES ek yerleştirme sonuçlarını açıkladı, kayıtlar 16 Kasım'da başlıyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
ÖSYM, üniversitelerin spor programlarına öğrenci alımı için düzenlenen 2026 ÖZYES ek yerleştirme sonuçlarını açıkladı. Adaylar sonuçları T.C. kimlik numarası ve şifreyle sonuc.osym.gov.tr adresinden öğrenebilecek; kayıt hakkı kazananlar 16-20 Kasım'da kayıt yapacak.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ( Ösym ), üniversitelerin spor programlarına öğrenci alımı için düzenlenen 2026 Özel Yetenek Sınavı'nın (2026-ÖZYES) ek yerleştirme sonuçlarını açıkladı.
Ösym'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, üniversitelerin özel yetenek sınavıyla öğrenci alan spor programlarına yönelik ek yerleştirme işlemleri tamamlandı.
Adaylar, sonuçlarını ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle öğrenebilecek.
Ek yerleştirme sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 16-20 Kasım arasında yapılacak.
Adayların, kayıt için belirtilen süre içinde yerleştirildikleri programın bağlı bulunduğu üniversiteye başvurmaları gerekiyor.