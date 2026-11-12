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ÖSYM 2026-ÖZYES ek yerleştirme sonuçlarını açıkladı, kayıtlar 16 Kasım'da başlıyor

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ÖSYM, üniversitelerin spor programlarına öğrenci alımı için düzenlenen 2026 ÖZYES ek yerleştirme sonuçlarını açıkladı. Adaylar sonuçları T.C. kimlik numarası ve şifreyle sonuc.osym.gov.tr adresinden öğrenebilecek; kayıt hakkı kazananlar 16-20 Kasım'da kayıt yapacak.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ( Ösym ), üniversitelerin spor programlarına öğrenci alımı için düzenlenen 2026 Özel Yetenek Sınavı'nın (2026-ÖZYES) ek yerleştirme sonuçlarını açıkladı.

Ösym'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, üniversitelerin özel yetenek sınavıyla öğrenci alan spor programlarına yönelik ek yerleştirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sonuçlarını ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle öğrenebilecek.

Ek yerleştirme sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 16-20 Kasım arasında yapılacak.

Adayların, kayıt için belirtilen süre içinde yerleştirildikleri programın bağlı bulunduğu üniversiteye başvurmaları gerekiyor.

Kaynak: AA
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