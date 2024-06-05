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ÖSYM, 18 Yaş Altı Milli Futbol Takımı futbolcuları için Zagreb'de YKS düzenleyecek

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Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Dostluk Turnuvası'na katılan 18 Yaş Altı Milli Futbol Takımı futbolcuları için Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) düzenleyecek.

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Dostluk Turnuvası'na katılan 18 Yaş Altı Milli Futbol Takımı futbolcuları için Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) düzenleyecek.

Hafta sonu gerçekleştirilecek ve 3 milyon 120 bin 878 adayın başvurduğu YKS bu yıl, 81 ildeki 245 sınav merkezi ile KKTC Lefkoşa'nın yanı sıra Hırvatistan'ın Zagreb kentinde yapılacak.

ÖSYM, 18 Yaş Altı Futbol Dostluk Turnuvası için YKS tarihine denk gelen 4-11 Haziran'da Zagreb'de bulunan genç millilerin sınava girebilmeleri için bu ülkede de sınav yapma kararı aldı.

Kadroda yer alan 23 futbolcudan, Galatasaray'dan Efe Akman, Halim Ayaz Yükseloğlu, Recep Yalın Dilek ve Eren Paşahan, Fenerbahçe'den Mustafa Emir Akyıldız ve Emirhan Arkutcu, Beşiktaş'tan Emir Yaşar, Bitexen Antalyasporlu Kağan Arıcan, Altınordu'dan Ege Arslan ile EMS Yapı Sivasspor'dan Muhammed Sinan Kaya, Zagreb'de sınava girecek.

Bu kapsamda, YKS kitapçıkları Zagreb'e götürülecek ve genç milliler, kendileri için hazırlanan özel salonda 8-9 Haziran'da sınava girebilecek.

Kaynak: AA / Güncel

Hırvatistan Zagreb Futbol Ösym Spor Güncel Haberler

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