Osmaniyespor FK taraftar otobüsüne taşlı saldırıda 7 şüpheli gözaltına alındı

YENİ Mersin İdmanyurdu'nun Osmaniyespor FK'yı ağırladığı karşılaşmanın ardından dönüş yolunda konuk takımın taraftar otobüsüne taşlı saldırıya ilişkin 7 kişi gözaltına alındı.

TFF 3'üncü Lig'de mücadele eden Yeni Mersin İdmanyurdu ile Osmaniyespor FK, dün Mersin Stadyumunda karşı karşıya geldi. Karşılaşma, Osmaniye FK'nin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi. Karşılaşmanın ardından Mersin- Adana Otoyolu'nda bir dinlenme tesisi yakınlarında Osmaniye'ye dönen taraftarların otobüsüne taşlı saldırı düzenlendi. Saldırıda otobüsün camları kırıldı. Saldırının ardından yol kenarına çekilen otobüste kırılan camların temizlenmesiyle taraftarlar yoluna devam etti. Olayın ardından ihbar üzerine jandarma ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı JASAT timleri tarafından gerçekleştirilen araştırma ve saha çalışmaları neticesinde, olayla bağlantılı olduğu tespit edilen 7 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı