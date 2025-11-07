Osmaniye Gençlik ve Spor Müdürü Çebi, Kadirli Tesislerini Ziyaret Etti
Yusuf Çebi, Kadirli'deki yüzme havuzu, şehir stadyumu ve su sporları merkezini inceleyerek tesislerin durumu hakkında bilgi aldı. Çebi, olumsuzlukları gidermek ve yeni tesisler kazandırmak için çalışmaların devam edeceğini belirtti.
Osmaniye Gençlik ve Spor Müdürü Yusuf Çebi, Kadirli'deki spor tesislerinde incelemelerde bulundu.
Çebi, Kadirli Gençlik ve Spor Müdürü Orkun Akıcı ile yüzme havuzu, şehir stadyumu ve su sporları merkezini ziyaret etti.
Tesislerdeki çalışmalarla ilgili bilgi alan Çebi, Çebi, "Osmaniye ve ilçelerindeki tesislerimizde olumsuzlukları gidermek ve yeni tesisler kazandırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz." ifadesini kullandı.