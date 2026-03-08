Haberler

Osmaniye'de tavuk kesimhanesinde yangın
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde bir entegre tavuk firmasına ait kesimhanede çıkan yangına itfaiye ve AFAD ekipleri müdahale ediyor. Vali Mehmet Fatih Serdengeçti, yangınla ilgili bilgi aldı ve çalışmaların devam ettiğini açıkladı.

'YANGINI KONTROL ALTINA ALMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR'

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde entegre tavuk firmasına ait kesimhanede çıkan yangına müdahale sürerken, bölgeye gelen Osmaniye Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti çalışmaları yerinde inceledi. Görevlilerden bilgi alan Vali Serdengeçti, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir tesiste meydana gelen yangına, itfaiye birimleri ve AFAD koordinesinde ilgili tüm unsur ve ekiplerimiz koordineli şekilde müdahale etmektedir. Yangını kontrol altına alma çalışmaları devam etmekte olup, mevcut durumda herhangi bir can kaybı veya yaralanma bulunmamaktadır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
