Osmaniye'de Sünnet Şöleni: 181 Çocuk Sünnet Olundu

Osmaniye'de Sünnet Şöleni: 181 Çocuk Sünnet Olundu
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Osmaniye'de gerçekleştirilen sünnet şöleninde 181 çocuk sünnet ettirildi. Etkinlikte tatlı ve zeytin fidanı dağıtıldı. AK Parti milletvekili ve il başkanı da katıldı.

Osmaniye'de gerçekleştirilen etkinlikte 181 çocuk sünnet ettirildi.

Ak Parti Osmaniye İl Başkanlığınca Tosyalı Spor Kompleksi'nde sünnet şöleni düzenlendi.

Sünnet ettirilen 181 çocuğa çeşitli hediyeler verilen şölende, vatandaşlara tatlı ve zeytin fidanı dağıtıldı.

Etkinliğe AK Parti Osmaniye Milletvekili Seydi Gülsoy ve AK Parti İl Başkanı Mehmet Sadi Binboğa da katıldı.

Kaynak: AA / Ümit Kahrıman - Güncel
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