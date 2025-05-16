Osmaniye'de Sağanak ve Dolu Tarım Arazilerine Zarar Verdi

Osmaniye'de Sağanak ve Dolu Tarım Arazilerine Zarar Verdi
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Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde etkili olan sağanak ve dolu, tarım arazilerinde büyük zarara yol açtı. İlçedeki buğday, mısır ve ayçiçeği tarlalarının büyük bir kısmı yağıştan etkilendi. Hasar tespit çalışmaları başlatıldı.

Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde dün etkili olan sağanak ve dolu, tarım arazilerinde zarara yol açtı.

İlçede dün akşam saatlerinde başlayan sağanak ve doludan özellikle buğday ve mısır tarlalarını olumsuz etkilendi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerinden edinilen bilgiye göre, ilçedeki ekili buğdayın yüzde 75'i, mısırın yüzde 40'ı ve ayçiçeğinin yüzde 25'i yağıştan etkilendi. Bazı tarlalar sular altında kaldı.

Bölgede, hasar tespit çalışmaları başlatıldı.

Dün etkili olan sağanak, Kadirli ilçesinde de Bülbül Deresi'nin taşmasına ve sele yol açmış, civarda park halinde bulunan 8 araç dereye sürüklenmişti.

Kaynak: AA / Muzaffer Çağlıyaner - Güncel
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