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Osmaniye'de sağanak nedeniyle ev ve iş yerlerini su bastı

AA - Muzaffer Çağlıyaner - Güncel
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Osmaniye'de sağanak nedeniyle ev ve iş yerlerini su bastı

Osmaniye'de etkili olan sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı, araçlar yolda mahsur kaldı.

Osmaniye'de etkili olan sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı, araçlar yolda mahsur kaldı.

Akşam saatlerinde başlayan ve etkisini giderek artıran sağanak, cadde ve sokaklarda su birikintilerine yol açtı.

Araçlar, su nedeniyle ilerlemekte zorlanırken bazı araçlarda yolda mahsur kaldı.

Sağanak nedeniyle bir çok ev ve iş yerinin bodrum ve giriş katlarını da su bastı.

Bu arada, kent genelinde fırtına da etkili oldu.

AA / Muzaffer Çağlıyaner - Güncel

Osmaniye su Güncel Haberler

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