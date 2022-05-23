Osmaniye'de otomobilin dereye düşmesi sonucu 2 kişi yaralandı - Haberler

Osmaniye'de otomobilin dereye düşmesi sonucu 2 kişi yaralandı
AA - Menderes Özat - Güncel
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Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde dereye düşen otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde dereye düşen otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, M.T'nin kullandığı otomobil, 7 Mart Mahallesi'nde Bülbül Deresi'ne düştü.
Kazada yaralanan araç sürücüsü ve E.C. olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu bulundukları yerden çıkartıldı.
Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.
AA / Menderes Özat - Güncel