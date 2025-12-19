Marul Üreticisi: "Geçen Sene Kasasını 250 Liraya Sattığımız Marulu Bu Sene 50 Liraya Zor Satıyoruz"

Haber : Burhan DEMİRCİOĞLU

(OSMANİYE) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde marul üreticileri, fiyatların çok düşük olduğunu, geçen yıl sekiz adetten oluşan bir kasa marulu 250 liraya sattıklarını, bu sene ise 50 liraya satıldığını ifade etti.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde marul üreticisi Fikret Hakan Yorulmaz, ANKA Haber Ajansı'na yaşadıtkları sıkıntıyı şöyle anlattı:

"Marul üreticisiyiz yıllardır bu işi yapıyoruz, baba mesleği zaten ata dede mesleği. Geçen sene kasasını 250 liraya sattığımız marulu bu sene 50 liraya zor satıyoruz. Şu anda da mazot arttı, her şey arttı, işçilerin maaşları arttı hiçbir şeye de yetişemiyoruz. Şu anda kasası 300 lira olması gerekirken 50 liraya kavga dövüş satıyoruz. Masrafımız kasa başında şu an 220 lirayı buluyor. Şu anda 300 lira olması gerekirken marul 50 lira. Marketlerde 25- 30 lira tanesi. 8 tanesini biz 50 liraya satıyoruz. Böyle olursa üretici tarlasını sürer, kimse tarlasını işleyemez. Herkes sorun yaşar. Tarlasını süren oldu çok oldu ben de sürmeyi düşünüyorum zaten, böyle devam ederse. Çünkü işçi masrafını kurtarmıyor, mazotu kurtarmıyor. Yani boşa masraf şu an. Bütün yeşilliklerin hepsinde şu an Bu sene herkes zarar ediyor. Herkes sürüyor turpunu, ıspanağını, marulunu."

"Bizden önce çiftçilerin kazanmasını istiyoruz"

Yevmiyecilik yapan bir vatandaş, "Marul kesiyoruz, marulun tanesi 5 lira. Geçen sene bundan iyiydi, iyi olduğunu biliyorum. Çiftçi böyle giderse iflas eder. Yevmiye usulü çalışıyoruz yetmese de işte yetirmeye çalışıyoruz ama tabii ki bizden önce çiftçilerin para kazanmasını istiyoruz" dedi.

Başka bir tarla işçisi, "Marul fiyatları düştü evet doğrudur. Biz kasa hesabı çalışıyoruz. Günlük değişiyor istenen kasaya göre. Marulun tanesi 5 lira falan, geçen sene daha yüksekmiş bu yıl biraz daha piyasa düşmüş. Üretmeye devam, yapacak bir şey yok. Çalışacağız bir şekilde geçim çıkartmak zorundayız yani oturup da yok yok deme ile bir yere varamayız. Biz üretmeye devam edeceğiz. Çiftçi zarar ediyor yapacak bir şey yok" diye konuştu.

Bir başka işçi ise, "Marul kasalıyoruz. Marulun tanesi 5 lira. Biz kasa hesabı para alıyoruz. Geçen yıl güzeldi buna göre" şeklinde konuştu