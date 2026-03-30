Osmaniye'de kağıt fabrikası yangını

OSMANİYE'de kağıt ve karton üretimi yapılan farikada yangın çıktı. İtfaiye ekipleri, fabrikayı saran yangını söndürmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Yangın, akşam saatlerinde merkeze bağlı Dr. İhsan Göknal Mahallesi Yusuf Çenet Bulvarı'ndaki kağıt ve karton üretiminin yapıldığı fabrikada çıktı. Fabrikadan alevlerin yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye erleri, fabrikayı saran alevlere köpüklü ve tazyikli suyla müdahale ederken, polis ekipleri de bölgede güvenlik önlemi aldı. Yangına müdahale devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı